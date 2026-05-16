به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی درباره آخرین وضعیت اردوهای آماده‌سازی تیم ملی، اظهار داشت: امروز نشست هماهنگی برپایی اردوی تیم ملی فوتبال در کشور ترکیه با حضور مهدی نبی، نایب رئیس اول فدراسیون و سایر مدیران مرتبط برگزار شد و برنامه‌های مرتبط با این اردو و همچنین اعزام تیم ملی به جام جهانی، مورد تبادل نظر حاضران قرار گرفت.



وی افزود: با عنایت به دستورهای اخیر مسعود پزشکیان، ریاست جمهوری اسلامی ایران و وزیر ورزش و و جوانان و حضور این ۲ عزیز در اردوی تیم ملی در روز چهارشنبه هفته گذشته بر این است ماحصل هزینه‌های مرتبط و بودجه‌های مترتبی که فدراسیون به کار می‌گیرد، هرچه سریع‌تر به مجموعه فدراسیون منتقل شود.



سخنگوی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: جلسات متعددی نیز در این زمینه در هفته‌های اخیر با حضور ریاست فدراسیون در سازمان‌های مختلف به ویژه سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و انشاالله با مساعدت‌های لازم این موضوع تعیین اعتبار شده تا برنامه‌های مرتبط هرچه بهتر و کامل‌تر به انجام برسد.



علوی تاکید کرد: موضوع دومی که می‌خواستم بگویم درباره بحث سرود رسمی تیم ملی بود که پرواز همای، چهارشنبه هفته پیش در آن شب خاطره‌انگیز میدان انقلاب آن را روایت کردند. این سرود در چهار قمست به فیفا ارسال شده و امیدوارم با علاقه و استقبال مردم بتواند اتفاقات خوبی را در آمریکا رقم بزند تا خاطرات خوبی از این سرود همراه با موفقیت‌های تیم ملی به شکل همزمان باقی بماند.



وی خاطرنشان کرد: در حاشیه مراسم بدرقه، پرسشی از ریاست فدراسیون مطرح شد در این زمینه که شنیده شده معین موضوعی را مطرح کرده و علاقه‌مند به خواندن سرود تیم ملی است. پاسخ تاج هم این بود هر عزیزی که برای تیم ملی و ایران بخواند، باعث شادی، خوشحالی و تقدیر جامعه فوتبال، هواداران تیم ملی و مجموعه بازیکنان است. رئیس فدراسیون اشاره کرد در این خصوص اطلاعی دارد. موضوع هم به این بازمی‌گردد جمعی از هواداران تیم ملی و ایرانی‌های مشتاق در کشور آمریکا، ظرف ماه‌های اخیر و مجدد ظرف یک ماه اخیر ابراز علاقه کرده بودند در مذاکرات با او (معین) پیشنهاداتی مطرح شده که سرودی درباره تیم ملی فوتبال در هنگامه حضور در جام جهانی از او منتشر شود.



سخنگوی فدراسیون اضافه کرد: این علاقه‌ای بود که از مجموعه هواداران تیم ملی به صورت رسمی به فدراسیون اعلام شد و تاج هم اشاره کرد در جریان بحث هست و از این ابراز علاقه اطلاع دارد. حتی ابراز تمایل کردند ایرانی‌های عزیز مقیم آمریکا و هواداران عزیز تیم ملی با معین در این خصوص با وی گفتگو کنند تا مراحل بعدی انجام شود اما با تمام این شرایط سرود رسمی تیم ملی با صدای استاد پرواز همای منتشر خواهد شد.