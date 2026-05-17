تحلیل سایت فیفا از فهرست ۳۰ نفره تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فیفا پس از مشخص شدن اسامی ۳۰ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران اقدام به تهیه گزارش درباره لیست امیر قلعه نویی و انتخاب هایش کرد. در این گزارش آمده است: « تیم ملی ایران که خود را برای چهارمین حضور متوالی در جام جهانی آماده می‌کند، هفته آینده راهی ترکیه خواهد شد تا اردوی آماده‌سازی خود را آغاز کند. شاگردان قلعه‌نویی در تاریخ ۲۹ می در شهر آنتالیا به مصاف گامبیا می‌روند و سپس اردوی خود را در ایالت آریزونای آمریکا ادامه خواهند داد.

فهرست اولیه تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶

دروازه‌بان‌ها

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، محمد خلیفه، پیام نیازمند

مدافعان

دانیال ایری، احسان حاج‌صفی، صالح حردانی، حسین کنعانی زادگان، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، علی نعمتی، امید نورافکن و رامین رضاییان

هافبک‌ها

روزبه چشمی، سعید عزت‌اللهی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی، علیرضا جهانبخش، محمد محبی، امیرمحمد رزاق‌نیا، مهدی ترابی و آریا یوسفی

مهاجمان

علی علیپور، دنیس درگاهی، هادی حبیبی‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده و امیرحسین محمودی، کسری طاهری و مهدی طارمی.

بر اساس اعلام فیفا، تمامی فهرست‌ها تا زمان ارائه لیست نهایی ۲۶ نفره رسمی نیستند و تیم‌ها باید فهرست نهایی خود را تا دوم ژوئن به فیفا تحویل دهند.

فهرست اولیه قلعه‌نویی ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان است و مهدی طارمی در کنار چند بازیکن باسابقه دیگر، یکی از چهره‌های اصلی تیم محسوب می‌شود. امیر قلعه‌نویی درباره انتخاب این فهرست گفت: «انتخاب ۳۰ بازیکن برای آخرین اردوی آماده‌سازی پیش از جام جهانی، سخت‌ترین تصمیم فنی دوران مربیگری من بود.»

تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند خواهد رفت. سپس در لس‌آنجلس برابر بلژیک قرار می‌گیرد و در آخرین بازی مرحله گروهی، روز ۲۶ ژوئن در سیاتل مقابل مصر بازی خواهد کرد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل