به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد کسب مدال طلای سعید اسماعیلی موجب شد تا اعضای خانواده و اقوام او نیز با الهام از این موفقیت، در رقابتهای قهرمانی آسیا به عنوان قهرمانی دست یابند. اتحادیه جهانی کشتی در این باره نوشت: « وقتی سعید اسماعیلی، ۲۰ ساله، پس از کسب مدال طلای المپیک پاریس در وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی به ایران بازگشت، او فقط یک مدال با خود نیاورد؛ بلکه او با خود مدرکی آورد که نشان میداد کشتی میتواند زندگیها را تغییر دهد. اسماعیلی که در فقر در دزفولِ استان خوزستان بزرگ شده بود، با قهرمانی غیرمنتظرهاش در المپیک به سرعت به یک چهره ملی تبدیل شد. به او هدایا، پاداشهای نقدی و پیشنهادهای شغلی زیادی داده شد.
اثر این موفقیت همچنان ادامه دارد. ماه گذشته، دو پسرعموی او، علی و آرمین، در مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا در دا نانگ مدال طلا گرفتند؛ آن هم پس از اینکه تنها دو سال پیش و با الهام از موفقیت المپیکی او وارد کشتی شدند. قهرمان المپیک پاریس، سعید اسماعیلی، در کنار پسرعمویش علی که مدال طلای وزن ۴۸ کیلوگرم قهرمانی آسیا زیر ۱۷ سال را کسب کرد.
علی، که پدرش عموی اسماعیلی است، در وزن ۴۸ کیلوگرم کشتی فرنگی رقابت کرد و با سه پیروزی مدال طلا را به دست آورد. او در مجموع با امتیاز ۲۲ بر ۲ حریفانش را شکست داد و دو برد با برتری فنی کسب کرد. پسرعموی دیگر از سمت خانواده مادری، آرمین، در وزن ۴۵ کیلوگرم رقابت کرد و با سه پیروزی قهرمان شد. او کشتیگیرانی از قزاقستان، هند و ازبکستان را با نتایج ۷–۵، ۶–۴ و ۸–۲ شکست داد و عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد.
در حالی که آنها در ویتنام مدال طلا میگرفتند، سعید اسماعیلی در ایران مسابقات را تماشا میکرد. او به اتحادیه جهانی کشتی گفت: من فینال آسیایی آنها را دیدم و همیشه تمریناتشان را دنبال میکنم. ما از یک باشگاه هستیم و هر دو استعداد دارند.»
این دو از ۱۴ سالگی کشتی را شروع کردند و به سرعت در سطح استان پیشرفت کردند تا به تیم ملی زیر ۱۷ ایران برسند. علی اسماعیلی معتقد است حضور سعید انگیزه او را برای کسب مدال بیشتر میکند. او گفت: بعد از دیدن فینال المپیک سعید وارد کشتی شدم. در دو سال با کمک او توانستم قهرمان آسیا شوم. هر وقت سعید را میبینم خیلی حس خوبی دارم و به او افتخار میکنم.»
اگرچه اسماعیلی در کمپ تیم ملی در تهران تمرین میکند، اما هر زمان به زادگاهش برمیگردد، فرصت تمرین دادن به نوجوانان را از دست نمیدهد. او گفت: سعی میکنم به همه سوالهایی که از من میپرسند با دقت جواب بدهم و بعضی تکنیکهایم را هم به آنها یاد میدهم.»
آرمین نیز پس از دیدن رقابتهای هیجانانگیز المپیکی اسماعیلی وارد باشگاه شد. دو سال بعد، او اکنون به نمایندگی از خانواده اسماعیلی و باشگاه افتخار میکند.
او گفت: بعد از اینکه سعید طلا گرفت، به باشگاهی که او تمرین میکرد رفتم و هر وقت سوالی داشتم با دقت توضیح میداد. واقعاً به عضویت در این باشگاه و داشتن چنین شخصیتی در خانوادهام افتخار میکنم.»
مرحله بعدی برای هر دو، مسابقات قهرمانی جهان زیر ۱۷ سال در باکو، آذربایجان از ۲۸ ژوئیه تا ۲ اوت خواهد بود. علی گفت: مثل قهرمانی آسیا، میخواهم در قهرمانی جهان هم همین موفقیت را تکرار کنم.»
نتایج
۴۵ کیلوگرم
فینال: آرمین اسماعیلی (ایران) ۸–۲ توخیرجون کامیروف (ازبکستان)
نیمهنهایی: ۶–۴ مقابل سچین شیروال (هند)
یکچهارم نهایی: ۷–۵ مقابل آکی آکماس (قزاقستان)
۴۸ کیلوگرم
فینال: علی اسماعیلی (ایران) ۴–۲ جاوخیر شریفبوئف (ازبکستان)
نیمهنهایی: ۹–۰ مقابل عمرعلی بردالیف (قرقیزستان)
یکچهارم نهایی: ۹–۰ مقابل لیاوتان لان (چین)
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