به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه سان انگلیس، در حالی که آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا پس از ماه‌ها تنش و درگیری همچنان در وضعیت حساسی قرار دارد، تیم ملی فوتبال ایران قرار است طی روزهای آینده برای برگزاری اردوی آماده‌سازی جام جهانی ۲۰۲۶ راهی ایالات متحده شود؛ کشوری که روابط سیاسی پرتنشی با ایران دارد.

شهر توسان در ایالت آریزونا به عنوان محل استقرار تیم ملی ایران در جریان رقابت‌های جام جهانی انتخاب شده و حالا نگاه‌ها به واکنش مردم این شهر نسبت به حضور «یوزهای ایرانی» جلب شده است.

یکی از شهروندان آمریکایی به نام «جی روللو» که از حامیان دونالد ترامپ نیز محسوب می‌شود، در گفتگو با رسانه‌های محلی اظهار داشت: مسائل سیاسی نباید وارد ورزش شود و تیم ملی فوتبال ایران باید در توسان با استقبال روبه‌رو شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل