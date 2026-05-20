به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، گوگل برنامه های جدیدی را برای تبدیل کردن نوار جستجوی مشهورش به یک دستیار هوش مصنوعی رونمایی کرد. این برنامه ها می توانند فقط با یک پرسش رستوران رزرو، اخبار را رصد و با کسب وکارها ارتباط برقرار کنند. این شرکت سه سال پس از تلاش و تقلا برای رسیدن به سطح چت جی پی تی، اکنون مشغول راه اندازی ابزارهای هوش مصنوعی است که تسلط بر جستجوی آنلاین را بیشتر می کند.

اپ «جمینای ای آی» اکنون ماهانه بیش از ۹۰۰ میلیون کاربر دارد که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. «ای آی مد» (AI Mode)ویژگی جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی این شرکت نیز در حال فراگیر شدن است و ادعا می شود در سراسر جهان ماهانه بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارد.

ساندار پیچای مدیر ارشد اجرایی گوگل در کنفرانس سالانه توسعه دهندگان این شرکت از یک مرحله جدید به نام «جمینای اسپارک» (Geminai Spark) یا یک عامل هوش مصنوعی شخصی که از هفته آینده برای مشترکان برتر جمینای در آمریکا ارائه می شود، رونمایی کرد.

موتور جستجوی گوگل نیز در تابستان امسال برای کاربران آمریکایی ارتقا می یابد. عامل های هوش مصنوعی که همیشه فعال هستند می توانند درباره اخبار، کتاب ها، فعالیت ها و مدیریت فهرست های خرید به کاربر اطلاع رسانی کنند.

تغییرات در جستجوی گوگل به گفته شرکت در ۲۵ سال گذشته بی سابقه بوده است، به عریض تر شدن باکس جستجو منجر می شود تا فضا برای جستجوهای پیچیده تر که کاربران برای چت‌بات‌ها استفاده می‌کنند، فراهم شود.

همچنین گوگل برای پیشروماندن نسبت به آنتروپیک و اوپن ای آی جدیدترین نسخه مدل هوش مصنوعی خود به نام «جمینای ۳.۵ فلش» را ارائه کرد. گوگل مدعی است این مدل چهار برابر سریع تر از مدل های برتر رقیب از جمله «کلاود اوپوس» متعلق به آنتروپیک و چت جی پی تی ۵.۵ متعلق به اوپن ای آی عمل می کند.

این مدل اکنون به طور پیش فرض در اپ جمینای، جستجوی ای آی مد و دیگر سرویس های گوگل فراهم است. نسخه قدرتمندتر آن یعنی «جمینای ۳.۵ پرو» ماه آینده ارائه می شود.

گوگل همچنین برای کمک به جلوگیری از گسترش محتوای جعلی یا دستکاری شده با اوپن ای آی همکاری می کند.