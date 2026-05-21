وزش باد شدید و احتمال وقوع رگبار در راه مرکزی

اراک- هواشناسی استان مرکزی با صدور هشداری نسبت به وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در مناطق مختلف استان تا پایان هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی، عبور موج کمدامنه تراز میانی جو طی امروز پنجشنبه، موجب ناپایداریهای جوی در سطح استان مرکزی شده است.
این ناپایداریها به صورت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، افزایش ابر و در ساعات عصر و شب، در برخی از مناطق استان بهویژه نیمه شمالی، بهصورت رگبار باران و رعدوبرق نمود پیدا خواهد کرد. طبق پیشبینی کارشناسان هواشناسی، وزش باد طی ساعاتی از روز جمعه نیز در استان تداوم خواهد داشت.
همچنین، با توجه به وزش باد، خیزش گردوخاک محلی و احتمال انتقال گردوخاک از کشورهای همسایه غربی به داخل کشور، احتمال کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی تا پایان هفته جاری در استان مرکزی وجود دارد.
بر همین اساس، هشدار سطح زرد شماره ۱۲ ادارهکل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از وزش باد شدید، خیزش و انتقال گردوخاک، وقوع رگبار و رعدوبرق، تا پایان هفته معتبر بوده و توصیه میشود شهروندان تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
بنا بر اعلام هواشناسی استان مرکزی، وضعیت جوی استان در دو روز ابتدایی هفته آینده آرام و آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
