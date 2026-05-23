به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که فوتبال ایران خود را آماده حضور در بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی می کند و ملی پوشان در اردوی آماده سازی ترکیه حضور دارند، تعیین تکلیف ادامه رقابت های لیگ برتر همچنان یکی از دغدغه های فدراسیون فوتبال است که نتوانسته نسخه نهایی برای آن تجویز کند.

امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در تازه ترین مصاحبه خود با اشاره به نحوه معرفی نمایندگان فوتبال باشگاهی به AFC گفت: طی مکاتبه و مذاکره جدید، طرح تازه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست شده که طی آن فوتبال ایران چند تیمی که شانس کسب سهمیه آسیایی را دارند را تا ۱۰ خرداد و موعد مقرر به این نهاد معرفی کند تا پس از پایان جام جهانی و با برگزاری رقابت بین این تیم‌ها تکلیف نمایندگان ایرانی در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا۲ مشخص شود.

علوی در حالی چنین طرحی را مطرح کرد که AFC درخواست قبلی فدراسیون را برای تاخیر در اعلام نماینده ها با توجه به شرایط جنگی رد کرد اما حالا قرار است مهدی تاج رئیس فدراسیون در تماس مستقیم با شیخ سلمان ضمن گفتگو درباره شرایط تیم ملی از او بخواهد تا کمیته های اجرایی کنفدراسیون را مجاب به تاخیر در این موضوع کند.

تماس مهمی که بالاخره تکلیف ۶ تیم بالای جدول را برای رسیدن به یکی از مهم ترین تورنمنت های بین المللی مشخص می کند. از سوی دیگر خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد پرسپولیس، چادرملو و گل گهر سیرجان پیش از این نیز با برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر موفق بوده و حالا هم مشکلی با از سرگیری دوباره بازی ها پس از اتمام بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ ندارند.

شایان ذکر است استقلال، تراکتور و سپاهان اصفهان هم رتبه های اول تا سوم را تشکیل می دهند که هنوز پاسخی در قبال طرح موضوع جدید نداده اند اما در صورت تصمیم‌گیری سازمان لیگ، مکلف به حضور در تورنمنت ۶‌جانبه هستند. تورنمنتی که طبق قوانین فیفا در صورت حذف هر یک از تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ قابلیت ازسرگیری در داخل همان کشور را در سطح باشگاه ها دارد.