۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۲

جریمه هزار میلیاردی شکرفروش متخلف در عجب‌شیر

تبریز- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از جریمه سنگین بیش از هزار میلیارد ریالی فروشنده متخلف شکر در شهرستان عجب‌شیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: به پرونده قاچاق مقدار یک هزار و ۹۲۳ تن شکر به ارزش ۸۰۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی عجب شیر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات فرد متخلف، اتهام فروش کالای موضوع قاچاق بدون رعایت ضوابط قانونی را محرز دانسته، متخلف را با احتساب ارزش کالای از دست رفته به پرداخت مبلغ یک هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی، معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را سربازان گمنام امام زمان با رصد فرد متخلف در زمان‌های مختلف و بازرسان اداره صمت با بررسی سامانه جامع تجارت که متوجه سواستفاده فرد متخلف با از کد بازرگانی خود در خرید شکر از بازارگاه، و فروش آن با قیمت بالاتر به کارخانجات تولید نبات و یا قند بجای فروش برای مصرف عموم با قیمت مصوب شده بودند، به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان عجب شیر ارسال کردند.

کد مطلب 6838176

