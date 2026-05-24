به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سوم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان؛ مراسم رونمایی از الواح آثار ملموس و ناملموس جنگ رمضان با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و خانوادههای معظم شهدا جنگ رمضان در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
اولین سخنران این مراسم علی دارابی بود که با دعوت غلامرضا احمدی مجری مراسم سخنانش را آغاز کرد. دارابی، معاون وزیر میراثفرهنگی در سخنانی با تبریک سوم خرداد، این روز را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر اشغالگران دانست و با اشاره به آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱ پس از ۱۹ ماه اشغال، گفت: دشمنان با شعار «آمدهایم که بمانیم» وارد شدند، اما در نهایت با شکست و هزیمت مواجه شدند.
وی تأکید کرد که ملت ایران با وجود مواجهه با سه جنگ در کمتر از نیمقرن، همواره در برابر قدرتهای استکباری ایستادگی کرده و پیروز میدان بوده است.
قائممقام وزیر میراث فرهنگی، مؤلفههای پیروزیهای ملت ایران را در سایه «فرهنگ دفاع و مقاومت» دانست و اصول این فرهنگ را آخرتگرایی و ایثارگری، شهادتطلبی و شجاعت، تقدم منافع ملی بر منافع فردی و ولایتپذیری و اراده برای «ناممکن کردنِ ناممکنها». وی تصریح کرد که همین فرهنگ باعث شده است امروز جهان، جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان یک ابرقدرت تأثیرگذار در معادلات بینالمللی بشناسد.
دارابی ضمن اشاره به پایان هفته میراث فرهنگی (که از روز جهانی موزه آغاز شده بود)، به همکاریهای مشترک وزارت میراثفرهنگی با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اشاره کرد و موارد زیر را به عنوان عملکرد این وزارتخانه نام برد: ثبت ملی مکان رویدادها؛ دشت «مهیار» بهدلیل اهمیت تاریخی و رویدادی، توسط وزارت میراث فرهنگی بهعنوان یک مکانرویداد ملی به ثبت رسیده است. ثبت زنجیره انسانی؛ اجتماعات گسترده مردمی در بیش از ۸۵ شهر کشور بهعنوان «بزرگترین زنجیره انسانی»، در فهرست میراث ملی ثبت شده است که نمادی از قدرت و اتحاد ملت ایران است.
پس از پخش کلیپی از فعالیتهای وزارت میراثفرهنگی، بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، سخنانش را آغاز کرد، او امنیت و پیروزیهای کشور را مرهون خون شهدا دانست و اظهار داشت: شهدا قدرت جمهوری اسلامی هستند؛ فارغ از جایگاه و رتبه نظامی، تمامی شهدا در حفظ امنیت کشور نقش بیبدیل داشتهاند. وی با تعظیم در برابر خانوادههای شهدا، خدمت به آنان را وظیفهای همگانی خواند.
سردار کارگر با اشاره به تداوم جنگهای تحمیلی در منطقه، تصریح کرد: کشور در طول یک سال گذشته دو بار مورد تهاجم قدرتهای بزرگ نظامی قرار گرفته، اما ایستادگی و همراهی مردم با نظام، عامل اصلی شکست دشمنان بوده است.
وی افزود: اگرچه دشمن در تبلیغات خود مدعی هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی است، اما در صحنه واقعیت، دست برتر با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و دشمن امروز ناگزیر از درخواست برای پایان دادن به جنگ (به شکلی عزتمندانه و شرافتمندانه) شده است.
وی ضمن اشاره به بیسابقهترین سطح وحدت بین مسئولان نظام از سطوح عالی تا میانی، این همدلی را بزرگترین دستاورد انقلاب برشمرد و تأکید کرد: مردم ایران همواره در تمامی صحنهها حضور داشتهاند و رسالت خود را به بهترین نحو ادا کردهاند؛ وظیفه مسئولان نیز ایجاب میکند که با خدمت صادقانه، پاسخگوی این وفاداری باشند.
سردار کارگر تأکید کرد که هزینه استقلال و قدرتمندی، ایستادگی در برابر تهاجمات است. وی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «خرمشهرها در پیش است»، آینده جمهوری اسلامی را روشن و مقتدر توصیف کرد و خطاب به نسل جوان افزود: جمهوری اسلامی امروز سرافرازتر از همیشه است و نسلهای آینده شکوه این اقتدار را مشاهده خواهند کرد.
صالحیامیری در ابتدای سخنان خود با ادای احترام به ارواح طیبه شهدا، بهویژه «سیدالشهدای انقلاب» و رهبر شهید، گفت: اگر امروز ملت ایران در این کشور «حیات، هویت، شرافت، منزلت و مشروعیت» دارد، بیتردید مدیون خون شهداست و نه چیز دیگر. هیچ قدرت و شخصیتی بالاتر از خون شهید نیست و منزلت امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان، بهویژه در نگاه نسل جوان و حضور میلیونی مردم در صحنهها، ریشه در فرهنگ شهادت دارد.
وی تأکید کرد: گفتمان انقلاب اسلامی باید «با محوریت خون شهدا» بازخوانی و تحلیل شود و همه عناصر و عوامل قدرت ملی، در این چارچوب فهم شوند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به دشواریهای یک سال اخیر و از دست رفتن «سرمایههای بزرگ ملی»، این خسارتها را جبرانناپذیر دانست و افزود: برای پاسخ به این پرسش که «ملت ایران در برابر این خسارتها چه دستاوردهایی به دست آورد؟»، با رویکرد جامعهشناختی بیش از ۲۰۰ صفحه یادداشت و تحلیل تهیه کرده است.
وی افزود: هدف از این تحلیلها، تبیین واقعبینانه این است که ملت بداند چه چیزی را از دست داده و در مقابل، چه موقعیت و منزلتی را به دست آورده است.
صالحیامیری با تأکید بر ضرورت «قدردانی صادقانه» از خادمان مسیر شهدا، بهطور ویژه از سردار بهمن کارگر یاد کرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، سردار کارگر با انگیزه حداکثری و همراهی همکاران دلسوز، پرچم شهدا را برافراشته نگه داشته است. او توانسته است همه دستگاهها را در سطح قوای سهگانه و نیروهای مسلح، حول محور تکریم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، همراه کنند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا در ایران، نقش بیبدیل ایفا کرده است.
وزیر میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، به «جنگ دوازدهروزه» و «جنگ رمضان» و حوادث دیماه و پس از آن اشاره کرد و گفت: در آغاز جنگ دوازدهروزه، طراحان جنگ بهصراحت اعلام کردند که هدفشان فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است؛ وزیر میراثفرهنگی با تأکید بر شکست دشمنان در تحقق اهدافشان، گفت: در جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان، دشمنان با اعلام اهداف فروپاشی نظام شکست خوردند. نظام اسلامی با ایستادگی مردم و نیروهای مسلح، سربلند از میدان برجست و دشمن امروز درباتلاق گیر کرده است. شکست نظامی و سیاسی دشمن، نه تنها نشانهای از ضعف آنها، بلکه دلیل بر استحکام نظام جمهوری اسلامی در برابر تهاجمات است. شکست هژمونی آمریکا در جهان و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه، دستاورد بزرگی است که بدون تردید مدیون خون شهداست.
وی تأکید کرد که اگر دشمن به اهدافش رسیده باشد، یعنی شکست نظام سیاسی، اما امروز نظام سیاسی ایران مستحکمتر از گذشته ایستاده است.
در بخش دیگری از سخنان خود، وزیر میراثفرهنگی به نگاه جهانی نسبت به ایران اشاره کرد: دنیا امروز به ایران بهعنوان یک قدرت بزرگ سلام میکند، در حالی که پیش از این، حتی مقامات اروپایی از قدرت نظامی آمریکا ترس داشتند.
او در ادامه گفت: اعلام بودجه یک و نیم تریلیون دلاری آمریکا برای شکست ایران (۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر بودجه نظامی ایران) و فروش چهارده میلیارد دلار سلاح به تایوان، نشان از ترس دشمن از قدرت روزافزون جمهوری اسلامی دارد. با این حال، شکست هژمونی آمریکا در منطقه و جهان، از جمله دستاوردهای بزرگ ایران است که باید در رسانهها و مجامع علمی-فرهنگی تبیین شود.
صالحیامیری به اهمیت ثبت و آموزش اندیشههای شهدا پرداخت و گفت: شهدا تنها نظامیان نبودند؛ بلکه دانشمندان، استراتژیستها، طراحان و دشمنشناسان برجستهای بودند.
او پیشنهاد تشکیل یک «بنیاد اندیشهشناسی و مکتبشناسی شهدا» را مطرح کرد تا تجربیات و اندیشههای ایشان در دانشگاهها، مدارس و آموزشهای رسمی تدریس شوند، و تأکید کرد: این امر در قالب تولید کتب درسی، تندیسهای شهدا در موزههای میراث فرهنگی و برنامههای فرهنگی-آموزشی، باید به نسل جوان منتقل شود.
وی افزود: ما نباید فقط با برگزاری چند مراسم احساس کنیم تکلیف انجام دادیم؛ باید اندیشهها و خلاقیتهای شهدا را بهعنوان میراث ملی، جدی بخوانیم.
وزیر میراثفرهنگی به انقلاب معنوی و همدلی ملی پس از حوادث دیماه اشاره کرد و گفت: پس از زخمهای اجتماعی دیماه، ملت ایران با حضور میلیونی در خیابانها در رمضان، نشان داد که انسجام، وفاق و همگرایی ملی، فراتر از رنگ، زبان، مذهب و جنسیت، امکانپذیر است. این موفقیت، مدیون خون شهدا و ایستادگی نیروهای مسلح است. شکست طرحهای دشمن در دشت مهیار (شبیه به طبس) نیز نشان از اراده الهی در حفظ استقلال و سربلندی کشور دارد. وی این رویداد را شکست بزرگ دشمن در قالب یک عملیات سری و منسجم دانست که بدون مداخله خارجی، نابود شد.
در پایان، صالحیامیری با تأکید بر اینکه شهدا ملت ما را سربلند و پیروز کردند، خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران به دلیل «خون شهدا» در دنیا سربلند است. این خونها، مکتبی جدید به نام وفاق، وحدت و انسجام ملی به ایرانیان الهام داده است. از خانوادههای شهدا، بهعنوان سرمایههای ملی تشکر کرد و وعده داد که موزههای میراث فرهنگی، شهدا را بهعنوان مشاهیر ملی معرفی خواهند کرد.
وی یادآور شد: ما هستیم چون عدهای جان دادند تا یک ملتی حیات داشته باشد.
در پایان این مراسم، ضمن رونمایی از الواح آثار ملموس و ناملموس ثبتشده جنگ رمضان، از خانوادههای معظم شهیدان سردار سپهبد محمد باقری، امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی، سردار سپهبد غلامعلی رشید، سردار سپهبد حسین سلامی، شهید دکتر علی لاریجانی، سردار سرلشکر محمد پاکپور، امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، سردار سپهبد علی شادمانی، سردار سرلشکر امیرعلی حاجیزاده، سردار سرلشکر علیرضا تنگسیری، دکتر محمدمهدی طهرانچی، سردار سرلشکر ابوالقاسم آقابابائیان، سردار سرلشکر علی باباخانی، امیر سرلشکر محسن درهباغی، سرلشکر مهدی ربانی، سردار سرلشکر غلامرضا غلامرضا سلیمانی فارسانی، سردار سرلشکر مهدی شیرازی، سردار سرلشکر غلامرضا محرابی، امیر سپهبد علی شمخانی، دکتر فریدون عباسی، با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقامت و تجلیل شد.
وزیر میراث فرهنگی پیش از آغاز مراسم، به همراه علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، با حضور در محل یادمان شهدای گمنام موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با قرائت فاتحه و اهدای گل، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کرد.
نظر شما