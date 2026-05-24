طلایی شدن دوباره تکواندو توسط نایب قهرمان المپیک/ کیانی قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فینال وزن ۵۷- کیلوگرم زنان بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان امروز (یکشنبه ۳ خرداد) در چهارمین روز این رقابت ها میان ناهید کیانی و «مدینه میرابزالوا » از ازبکستان برگزار شد. در این مبارزه کیانی پس از پیروزی ۱۱ بر ۷ در راند نخست، در راند دوم به تساوی ۵ به ۵ دست یافت و برنده مبارزه معرفی شد. بدین ترتیب او صاحب مدال طلا شد.

مبارزات وزن ۵۷- کیلوگرم زنان با حضور ۲۳ شرکت کننده برگزار شد. در این وزن ناهید کیانی در اولین مبارزه خود دو راند مبارزه با «آرانیا» از هند را ۳ بر صفر و ۸ بر صفر به سود خود تمام کرد و با برتری ۲ بر صفر راهی مرحله یک هشتم نهایی شد. او در این مرحله با «فادیا خرفان» از اردن مبارزه کرد. راند نخست این مبارزه ۲ بر صفر به سود حریف اردنی تمام شد اما کیانی در دو راند دیگر با نتایج ۴ بر ۳ و ۲ بر صفر پیروز شد و برنده نهایی این مبارزه شد.

در ادامه و در مرحله نیمه نهایی، «وی چون لین» از چین تایپه طی دو راند با نتایج ۶ بر صفر و ۷ بر ۴ مغلوب ناهید کیانی شد. کیانی که نایب قهرمانی المپیک ۲۰۲۴ پاریس را در کارنامه دارد، اینگونه فینالیست شد.

مدال طلا ناهید کیانی، هشتمین مدال تیم اعزامی تکواندو ایران به مسابقات قهرمانی آسیا بود. پیش از این تکواندو ایران صاحب ۴ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز شده بود.

مدال آوران ایران به این شرح هستند:

مدال طلا

* آرین سلیمی (۸۷+ کیلوگرم )

* ابوالفضل زندی (وزن ۵۸- کیلوگرم)

* مهدی حاجی موسایی (وزن ۶۳- کیلوگرم)

* امیرسینا بختیاری (وزن ۷۴- کیلوگرم)

* ناهید کیانی (وزن ۵۷- کیلوگرم)

مدال نقره

* یاسین ولی زاده (وزن ۵۴- کیلوگرم )

مدال برنز

* امیرضا صادقیان (وزن ۸۰- کیلوگرم )

* یلدا ولی نژاد (وزن ۶۲- کیلوگرم)

در جریان این رقابت ها مبینا نعمت زاده در وزن ۵۳- کیلوگرم و در مرحله یک چهارم حذف شد.