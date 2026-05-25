به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه چادرملو، حمید علیدوستی در خصوص شکایت باشگاه گل گهر سیرجان از چادرملو اردکان اظهار داشت: روی صحبت من به فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی است. این ارگانهای فوتبالی باید حامی تیمهای پاک باشند چرا که روح فیفا، نتیجه بازی در زمین را میپذیرد. به جای اینکه تیمی مثل چادرملو اردکان که پدیده لیگ بوده و انقدر شرافتمندانه رقابت کرده تشویق کنند الان شاهد چنین برخوردهایی هستیم.
وی افزود: چادرملو بازیکنان خارجی باکیفیت اما ارزان قیمت به ایران آورده که این هم یک اقدام پسندیده است. این بازیکنان همواره بدون حاشیه بودند و حتی در زمان جنگ تحمیلی سوم هم در کنار مردم ایران تا آخرین لحظه حضور داشتند و حتی پس از اینکه از ایران رفتند هم وفاداری خود را به این آب و خاک نشان دادند.
مدیرفنی باشگاه چادرملو تصریح کرد: حق بازیکنان خارجی چادرملو اردکان و باشگاه ما اینگونه رفتارها نیست. وقتی بازیکنی گل میزند یعنی اینکه کیفیت بالایی دارد اما من به عنوان یک فرد فوتبالی فلسفه چنین قوانینی را نمیفهمم. قطعا تبیین چنین قوانینی برای جلوگیری از ورود بازیکن بیکیفیت خارجی است که انصافا همه فوتبالیها به کیفیت و مقرون به صرفه بودن خارجیهای چادرملو اذعان دارند. من فکر میکنم که ما در برخی از قوانین ایرادهای قانونی داریم و باید این موارد درست شود. اگر بازیکنی بیکیفیت باشد طبیعتاً عملکرد خوبی هم ندارد اما وقتی یک بازیکن گل میزند، یعنی اینکه کیفیت خوبی دارد.
علیدوستی تصریح کرد: در گذشته در پرونده باشگاه گل گهر سیرجان (بایناما) موضوع جعل وجود داشته اما ما مدارک بازیکن خود را به صورت کامل تحویل دادیم و هیچگونه شبههای در آن وجود ندارد.
وی در مورد شانس چادرملو برای کسب سهمیه آسیایی خاطر نشان کرد: باید دید ابتدا تکلیف سپاهان چه میشود. اگر بر اساس لیگ و جدول پیش برویم بعد از سپاهان این حق مردم اردکان و یزد است تا لذت و تجربه آسیایی شدن را بچشند. میدانید فوتبال چقدر شور و نشاط اجتماعی و جغرافیایی و منطقهای تولید میکند درست است که هواداران پرسپولیس بیشترند اما باید با تصمیمات بدون رنگی وخطی در این روزها که سرانه تفریح و شادی مردم خیلی از مناطق ناچیز است هیجان فوتبال را به مردم خونگرم کویر استان یزد هدیه داد چرا که واقعا حق شان است.
وی در پایان گفت: مطمئن هستیم مسئولان عادلانه تصمیم میگیرند و حق تیمهایی مثل ما که واقعا با تلاش و زحمت و برنامه ریزی در ابتدای راه به اینجا رسیده با احکام تفسیری ضایع نمیشود تا مسئولین بالاسری از ورود به ورزش دلسرد نشوند، من ایمان دارم سرمربی تیم ما که جزو معدود مربیان مسلط به قوانین روز و زبان انگلیسی است و همینطور ارکان مدیریتی باشگاه مان، دستورالعمل ها را بررسی کرده اند و نسنجیده اقدام به جذب بازیکن خارجی نکرده ایم.
