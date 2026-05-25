۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

چین از تلاش پاکستان برای احیای صلح در منطقه قدردانی کرد

رئیس جمهور چین در دیدار با نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: پکن برای ابتکار عمل اسلام آباد و میانجیگری آن در احیای صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) بسیار ارزش قائل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز دوشنبه در دیدار با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پکن در سخنانی از تلاش‌ های میانجیگرانه پاکستان در غرب آسیا تشکر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور چین در این دیدار گفت: چین برای ابتکار عمل پاکستان و میانجیگری آن در احیای صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) بسیار ارزش قائل است.

شی جین پینگ سپس اضافه کرد: پکن و اسلام آباد باید هماهنگی تنگاتنگ خود را حفظ کرده، به طور مشترک با یکجانبه گرایی و ذهنیت جنگ سرد مقابله کنند و جهان چند قطبی عادلانه و منظم و جهانی شدن اقتصادی فراگیر را پیش ببرند.

کد مطلب 6840892

