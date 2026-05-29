پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر گامبیا/ دو نیمه متفاوت ملی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی ایران و گامبیا از ساعت ۱۹ امروز جمعه در جریان اردوی آنتالیا برگزار شد که با برتری ۳ بر یک شاگردان امیر قلعه‌نویی همراه بود.

آریا یوسفی(۴۷)، رامین رضاییان (۵۹) و مهدی طارمی(۶۸) گل های ایران را در این دیدار به ثمر رساندند و عمر کولی (۴۲) برای گامبیا گل زد.

ترکیب ایران:

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، علی نعمتی، آریا یوسفی (۶۶- مهدی ترابی)، احسان حاج‌صفی (۴۶- شجاع خلیل‌زاده)، سعید عزت‌اللهی (۷۰- محمد قربانی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۴۶- رامین رضائیان)، محمد محبی (۸۶- امیرحسین محمودی)، امیرحسین حسین‌زاده (۶۶- شهریار مغانلو)، مهدی طارمی (۸۶- امید نورافکن) و کسری طاهری (۴۶- علی علیپور) برای ایران در این بازی به میدان رفتند.

ترکیب گامبیا:

بابوکار گایه، عمر کولی، سِینی سانیانگ، یایا بوجانگ، تیجان سوهنا (۸۵- اِلوین مندی)، محمود باجو، محمد درامه، ابریما آدامز، ابریما کولی، آداما سیدیبه (۳۹- آداما بوجانگ) و سالیو درامه (۶۰- گاساما).

بازی با تیمی کم بازیکن!

تیم ملی ایران در حالی مقابل گامبیا به میدان رفت که رقیب آفریقایی تنها با ۱۵ بازیکن به آنتالیا آمده بود تا مقابل شاگردان امی قلعه نویی قرار بگیرد.

از این رو آنها تنها ۴ بازیکن برای تعویض داشتند که از تمام آنها نیز در جریان مسابقه استفاده کردند. این در حالی است که کادرفنی ایران ۸ بار تعویض کرد.

سیلی اول محکم بود!

گامبیا بازی را کاملا فیزیکی آغاز کرد و در همان دقایق نخست بارها روی بازیکنانی نظیر محمدحسین کنعانی‌زادگان و آریا یوسفی تکل خطرناک داشتند.

روند مسابقه در نیمه اول به گونه ای بود که تاکتیک های تهاجمی ایران چندان افاقه نکرد تا گامبیا در دقیقه ۴۲ روی حرکت زیبای ابراهیم کولی گه با دریبل احسان حاج صفی کاپیتان آکل ایران همراه شد توانست عمر کولی را صاحب توپ کرده و گل نخست بازی را گامبیا بزند.