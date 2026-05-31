به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در خصوص تصمیم فدراسیون فوتبال برای معرفی نمایندگان ایران به مسابقات آسیایی فصل بعد گفت: آرزو به دل ماندیم متولیان فوتبال یک بار تصمیمی درست بگیرند. آقایان بگویند این تصمیم را با چه معیاری گرفتند. یک مثال بزنند در کجای دنیا با لیگی که ۹ هفته از آن مانده تیمی را برای حضور در سطح اول آسیا معرفی می‌کنند.



وی افزود: اگر دو هفته زودتر جنگ می‌شد آن زمان گل‌گهر سیرجان که در صدر جدول بود را آقایان با همین متر و معیاری که دارند نمایندگان آسیا را معرفی می‌کنند این تیم را هم برای آسیا معرفی می‌کردند.



پیشکسوت باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: دوستان توضیح بدهند تیمی که نتوانسته مجوز داخلی بگیرد را چگونه به آسیا معرفی می‌کنند. سپاهان در ایران جواز نگرفته بعد قرار است به آسیا برود؛ خودتان را سرکار گذاشته‌اید یا مردم را؟



وی در خصوص صحبت‌های کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ که گفته بود هیچ تیمی معترض نیست جز پرسپولیس گفت: اگر کمی اشراف نسبت به قوانین و رویه‌های جهانی بود می‌شد ‌فهمید تصمیم‌گیری در خصوص پرسپولیس یعنی اثر گذاشتن بر ۳۰ میلیون انسان. شما در مورد یک تیم ساده در لیگ صحبت نمی‌کنید. پرسپولیس پرهوادارترین تیم ایران است و مطمئنا دفاع از حق آن دفاع از حق هوادارانی‌ست که دلخوشی آنها این تیم است.



سرپرست اسبق تیم فوتبال پرسپولیس خاطره‌نشان کرد: پیشنهاد می‌کنم صحبتی نکنند که شائبه برانگیز باشد؛ به‌هرحال کشوری‌فرد و یکی از مدیران استقلال با او همشهری است و ما شنیدیم کشوری‌فرد قصد دارد استقلال را حتی به عنوان قهرمان لیگ انتخاب کنند آن هم در حالی که بعضی تیم‌ها ۹ بازی در لیگ در پیش دارند.



وی اظهارداشت: کشوری‌فرد می‌گوید پرسپولیس این فصل نتیجه نگرفته است. او هنوز اطلاع ندارد پرسپولیس نیم فصل اول نایب قهرمان شد؛ چند بازی نتیجه نگرفت که طبیعی‌ست؛ هر تیمی در طول فصل یک فراز و فرودهای دارد. ضمن اینکه پرسپولیس در فصول اخیر نشان داده همیشه در هفته‌های پایانی بهترین نتایج را می‌گیرد و در نهایت به قهرمانی رسیده است.از طرفی از نظر نتیجه‌گیری پرسپولیس بهترین تیم در تقابل با مدعیان بوده است.



خوردبین عنوان کرد: ابتدای فصل قرارداد برخی از بازیکنان استقلال یک‌نواخت نبود و قراردادها با هم متفاوت بود و همین سازمان لیگ با آنها در خصوص ثبت قرارداد فقط مماشات کرد؛ آقای کشوری‌فرد آن زمان چرا حرفی نزدید و ساکت بودید؟