به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مورد حذف سپاهان از حضور در فصل آینده لیگ آسیا گفت: اگر پنجره بارگذاری مدارک سپاهان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا باز شده بود این تیم مشکلی برای ثبت نام نداشت اما با این درخواست موافقت نشد و حتی کنفدراسیون آسیا تاکید کرد اگر بخواهید دوباره بارگذاری کنید ممکن است با محرومیت هایی هم مواجه شوید. اگر سپاهان از آسیا کنار برود طبق رده بندی جدول اقدام خواهیم کرد.

وی در مورد حضور تیم ملی در جام جهانی و مشکلاتی که وجود دارد گفت: چهار دوره جام جهانی را طی کردم. قلعه نویی یکی از بهترین و با برنامه ترین مربیانی است که دیدم. ایراد او این است که او ایرانی است و کسی به او نمی پردازد. او خیلی امیدوار است که از گروه صعود کنیم. او انتظاراتی دارد که ریشه اش مسائل مالی است.



مهدی تاج در مورد دیدار با مسعود پزشکیان هم گفت: به رئیس جمهور هم گفتم که بلکه مشکلات حل شود. کشور با محدودیت هایی رو به رو است و بازیکنان تیم ملی این موضوع را متوجه شده اند. بازیکنان تیم ملی به دنبال این نیستند که در جام جهانی صعود کنند و حواله پاداش بگیرند بلکه با صعودشان به دنبال شادی مردم هستند.

تاج در مورد مشکل صدور ویزای ملی پوشان نیز گفت: فیفا مسئول برگزاری مسابقات است و از نظر ما مسئول صدور ویزا نیز فیفا است، نه دولت آمریکا چرا که فیفا این مسابقات را در آنجا برگزار می‌کند.