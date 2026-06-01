به گزارش خبرنگار مهر، سال جاری برای کشتی ایران اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی دو رویداد مهم برای کاروان ورزش ایران هستند که در فاصله کمی از یکدیگر برگزار میشوند. امسال برای نخستین بار مسابقات جهانی پس از بازیهای آسیایی ناگویا برگزار میشود و همین موضوع کار را برای گوششکستههای ایران سخت کرده است. رقابتهای کشتی بازیهای آسیایی ناگویا از ۸ تا ۱۱ مهرماه برگزار خواهد شد و کمتر از یک ماه بعد، مسابقات جهانی از دوم تا دهم آبانماه به میزبانی قزاقستان برگزار میشود.
بازیهای آسیایی ناگویا برای کاروان ورزش ایران اهمیت زیادی دارد و بار مدالآوری این مسابقات برعهده کشتی ایران است، اما از طرف دیگر مسابقات جهانی نیز برای کشتی اهمیت زیادی دارد؛ بهویژه اینکه امسال پس از مدتها محرومیت، اتحادیه جهانی کشتی این اجازه را داده تا روسها با پرچم خود در میادین حاضر شوند. بنابراین در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ سه مدعی اصلی کشتی دنیا، ایران، آمریکا و روسیه، برای کسب خوشرنگترین مدالها با یکدیگر رقابت میکنند و میتوان گفت در جهانی امسال باید شاهد یک جنگ تمامعیار باشیم.
طبیعی است در این شرایط، بحث اعزام کشتیگیران به این دو رویداد مهم یکی از موضوعات داغی باشد که در این مدت درباره آن صحبت میشود. البته رئیس فدراسیون کشتی در این باره تصمیم نهایی را اعلام کرده و بر همین اساس، تیمهای اصلی ایران در مسابقات جهانی و نفرات دوم راهی بازیهای آسیایی ناگویا خواهند شد. در واقع رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرده که با توجه به فاصله اندک میان بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی، باید تیم اصلی به جهانی و تیم دوم به ناگویا اعزام شوند.
البته ترکیب تیمهای کشتی آزاد و فرنگی برای مسابقات جهانی تا حدودی مشخص است و تنها در چند وزن در هر دو بخش باید انتخابی برگزار شود که بدون شک مهمترین انتخابی، جدال حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم است. دوئل این دو نفر برای اهالی کشتی اهمیت زیادی دارد؛ به طوری که اتحادیه جهانی کشتی در صفحه اجتماعی خود به این موضوع پرداخته و درباره آن نوشته است: «رقابت اصلی انتخابی تیم ملی در جام تختی کرمان، بین حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا برگزار خواهد شد. هفت وزن تیم ملی کشتی آزاد ایران از قبل مشخص شدهاند اما برای تعیین سه جایگاه باقیمانده، مسابقات انتخابی بهصورت سری "دو برد از سه مسابقه" در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم برگزار خواهد شد.»
در ادامه اتحادیه جهانی کشتی نوشته است: «اگر از وزن ۹۷ کیلوگرم شروع کنیم، قهرمان المپیک حسن یزدانی مقابل دارنده مدال برنز المپیک امیرعلی آذرپیرا قرار میگیرد. در وزن ۹۲ کیلوگرم، قهرمان فعلی آسیا مبین عظیمی با امیرحسین فیروزپور کشتی خواهد گرفت. در وزن ۷۴ کیلوگرم نیز نایبقهرمان دو دوره جهان امیرمحمد یزدانی به مصاف دارنده مدال برنز جهان یونس امامی میرود. مسابقات جهانی کشتی ۲ تا ۱۰ آبان در قزاقستان برگزار میشود.»
وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد همیشه یکی از جذابترین اوزان در رقابتهای جهانی و قارهای بوده است؛ وزنی که سالها رقابت در آن به تقابل سنتی کایل اسنایدر آمریکایی و عبدالرشید سعداللهیف گره خورده بود، اما حالا با ورود چهرههای جوانی مانند امیرعلی آذرپیرا، آرش یوشیدا و احمد تاجالدینوف و همچنین حضور حسن یزدانی، شکل تازهای به خود گرفته است.
انتخابی بین حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا در اواخر ماه جاری برگزار خواهد شد و برنده این جدال سخت راهی مسابقات جهانی میشود و بازنده به بازیهای آسیایی ناگویا اعزام خواهد شد. البته طبق گفته رئیس فدراسیون کشتی، در دیگر اوزان نیز شرایط به همین صورت است و در دو وزن دیگر (۷۴ و ۹۲ کیلوگرم) نیز کشتیگیر برنده راهی مسابقات جهانی و بازنده راهی بازیهای آسیایی ناگویا خواهد شد.
امسال وزن ۹۷ کیلوگرم یکی از پرچالشترین اوزان مسابقات جهانی است؛ چرا که چندین چهره شاخص روی تشک خواهند رفت. سعداللهیف از روسیه، احمد تاجالدینوف قهرمان المپیک از بحرین، کایل اسنایدر قهرمان المپیک از آمریکا، امیرعلی آذرپیرا و آرش یوشیدا از ژاپن، مدعیانی هستند که احتمالاً در این مسابقات حضور خواهند داشت.
