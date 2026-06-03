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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

تدبیر کادرفنی تیم ملی پیش از سفر به مکزیک/ بازی با مالی پشت درهای بسته

تدبیر کادرفنی تیم ملی پیش از سفر به مکزیک/ بازی با مالی پشت درهای بسته

با تصمیم کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران، آخرین دیدار تدارکاتی پیش از سفر به مکزیک پشت درهای بسته انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به اهمیت دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر مالی و در راستای برنامه‌ها و اهداف تاکتیکی سرمربی تیم ملی، دیدار فردا مقابل مالی پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار خواهد شد.

تمرین امروز تیم ملی نیز پشت درهای بسته برگزار می‌شود.

نتیجه این دیدار از طریق بخش رسانه‌ای تیم ملی و در خروجی‌های رسانه‌ای فدراسیون فوتبال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

کد مطلب 6849048

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