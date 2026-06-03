تدبیر کادرفنی تیم ملی پیش از سفر به مکزیک/ بازی با مالی پشت درهای بسته

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به اهمیت دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر مالی و در راستای برنامهها و اهداف تاکتیکی سرمربی تیم ملی، دیدار فردا مقابل مالی پشت درهای بسته و بدون حضور رسانهها برگزار خواهد شد.
تمرین امروز تیم ملی نیز پشت درهای بسته برگزار میشود.
نتیجه این دیدار از طریق بخش رسانهای تیم ملی و در خروجیهای رسانهای فدراسیون فوتبال اطلاعرسانی خواهد شد.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
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