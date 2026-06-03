حجت‌الاسلام مجید حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم و در ادامه سنت سال‌های گذشته، مهمانی کیلومتری غدیر با مشارکت گسترده مردم، هیئات مذهبی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف در شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها و مقدمات برگزاری این رویداد فراهم شده است، افزود: خوشبختانه همه مجموعه‌های مردمی، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی پای کار آمده‌اند تا امسال نیز شاهد برگزاری باشکوه این جشن بزرگ علوی باشیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان گفت: در این مراسم بیش از ۲۰۰ موکب در مسیر مهمانی کیلومتری مستقر خواهند شد که هر یک برنامه‌های متنوعی از جمله پذیرایی، اجرای سرودهای میدانی، فعالیت‌های فرهنگی، برنامه‌های ویژه کودکان، بازی‌های سرگرمی و خدمات جهادی را به مردم ارائه می‌کنند.

وی با تأکید بر مردمی بودن این رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی گفت: مهمانی کیلومتری غدیر نمادی از وحدت، همدلی و ارادت مردم به ساحت امیرالمؤمنین(ع) است و هر ساله با استقبال گسترده اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود.

فاطمی‌منش از مردم استان گلستان به‌ویژه شهروندان گرگانی ۸۷ دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این جشن معنوی، جلوه‌ای باشکوه از محبت به اهل‌بیت(ع) و فرهنگ غدیر را به نمایش بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت گسترده مردم و تلاش خادمان غدیر، امسال نیز برنامه‌ای در شأن عیدالله‌الاکبر برگزار شود و یاد و آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی در این اجتماع بزرگ مردمی گرامی داشته شود.