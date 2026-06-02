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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۱

پیروزی ۲ بر صفر رقیب قوی ایران در بازی تدارکاتی

پیروزی ۲ بر صفر رقیب قوی ایران در بازی تدارکاتی

تیم ملی فوتبال بلژیک موفق به کسب پیروزی در دیدار تدارکاتی قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال بلژیک و کرواسی شامگاه سه‌شنبه ۱۲ خرداد در دیداری تدارکاتی به مصاف یکدیگر رفتند که با پیروزی ۲ بر صفر بلژیک همراه بود.

تیلمان و لوکاکو گل های بلژیک را به ثمر رساندند و در دفاع نیز عملکرد ایده آلی داشتند تا کروات ها هیچ گلی نزنند.

بلژیک یکی از سرسخت ترین رقیبان ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

کد مطلب 6848482

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