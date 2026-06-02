پیروزی ۲ بر صفر رقیب قوی ایران در بازی تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال بلژیک و کرواسی شامگاه سهشنبه ۱۲ خرداد در دیداری تدارکاتی به مصاف یکدیگر رفتند که با پیروزی ۲ بر صفر بلژیک همراه بود.
تیلمان و لوکاکو گل های بلژیک را به ثمر رساندند و در دفاع نیز عملکرد ایده آلی داشتند تا کروات ها هیچ گلی نزنند.
بلژیک یکی از سرسخت ترین رقیبان ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می شود.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
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