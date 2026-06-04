ناامنی در کشور میزبان جام جهانی/ معترضان ساختمان دولتی را تصرف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه الشرق و الاوسط عربستان، معترضان در روز چهارشنبه در مکزیک ساختمانی دولتی را اشغال کردند؛ آن هم تنها چند روز پیش از آغاز جام جهانی فوتبال که به میزبانی مشترک مکزیک، ایالات متحده و کانادا برگزار می‌شود. این اتفاق باعث شد کلودیا شینباوم رئیس‌جمهور مکزیک، اعلام کند که دولت در «دام سرکوب اعتراضات» نخواهد افتاد.

این اعتراضات توسط یک گروه منشعب از اتحادیه معلمان سازمان‌دهی شد و در آستانه آغاز بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان شدت گرفت؛ رقابتی که از پنجشنبه هفته آینده در ورزشگاه «آزتکا» در مکزیکوسیتی آغاز می‌شود.

معترضان با استفاده از پایه‌های چراغ خیابان وارد ساختمان وزارت آموزش در پایتخت شدند.

به گفته منابع داخل این وزارتخانه، معترضان یک کیوسک نگهبانی را تخریب کرده و شیشه‌ها را شکستند. همچنین تصاویر تلویزیون مکزیک نشان داد که آتش‌سوزی کوچکی نیز در محل رخ داده است.

روز سه‌شنبه نیز معلمان معترض، مجسمه‌های بزرگ بازیکنان فوتبال را در پارک اصلی پایتخت سرنگون کردند و تهدید کردند در صورتی که دولت به مطالباتشان پاسخ ندهد، در طول جام جهانی نیز اعتراضات خود را ادامه خواهند داد.

پلیس روز دوشنبه برای متفرق کردن گروهی از معلمان که قصد داشتند به میدان مرکزی «زاکالو» برسند جایی که منطقه ویژه هواداران جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

اما روز سه‌شنبه، زمانی که معترضان مجسمه‌هایی به ارتفاع پنج متر را پایین کشیدند، نیروهای امنیتی مداخله‌ای انجام ندادند.

شینباوم در عین حال خواستار گفتگو با معترضان شد؛ کسانی که خواهان افزایش حقوق و لغو اصلاحات مربوط به نظام بازنشستگی هستند.

دولت او با اتحادیه معلمان بر سر افزایش ۹ درصدی حقوق به توافق رسیده است؛ رقمی که فاصله زیادی با خواسته گروه معترضان دارد که افزایش تا ۱۰۰ درصد را مطالبه می‌کنند.

در حال حاضر، حقوق ماهانه معلمان مدارس دولتی مکزیک به‌طور میانگین حدود ۹۶۷ دلار آمریکا است.