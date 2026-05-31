غیبت ستاره مصری در سفر به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود، روز گذشته (شنبه ۹ خرداد) راهی آمریکا شد و کاروان این تیم امروز وارد محل اقامت خود در این کشور شد.

در همین حال، عمر مرموش ستاره مصری تیم منچسترسیتی، در میان نفرات اعزامی به آمریکا دیده نشد و همراه با هم‌تیمی‌های خود در این سفر حضور نداشت.

رسانه «almasryalyoum» مصر در این رابطه نوشت: کاروان تیم ملی فوتبال مصر شامگاه شنبه راهی آمریکا شد تا خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده کند.

بر اساس اعلام یک منبع در تیم ملی مصر، مرموش با اجازه کادر فنی و به دلیل برگزاری مراسم عقد خود، در این مرحله از همراهی با کاروان تیم ملی معاف شده است.

همین منبع تأکید کرده است که این بازیکن در تاریخ ۲ ژوئن به اردوی تیم ملی در آمریکا اضافه خواهد شد.

تیم ملی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه هفتم با تیم‌های بلژیک، ایران و نیوزیلند هم‌گروه است؛ رقابت‌هایی که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود.

گفتنی است مصر در یکی از دیدارهای تدارکاتی خود موفق شد تیم ملی روسیه را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل