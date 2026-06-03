بحران در اردوی یکی از تیم های جام جهانی/ ابولا در کمین تیم ملی کنگو

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از نشریه «سان» انگلیس، دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال جمهوری دموکراتیک کنگو برابر شیلی که قرار بود ۹ ژوئن در شهر «لینه‌آ دِ لا کونسپسیون» اسپانیا برگزار شود، به دستور شهردار این شهر و به دلیل نگرانی‌های مرتبط با شیوع ویروس ابولا لغو شد.

این تصمیم به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه و با توصیه کارشناسان بهداشتی منطقه آندالوسیا اتخاذ شده است. شهردار این شهر اعلام کرده است گزارش مسئولان بهداشت محلی به‌طور قاطع بر عدم میزبانی این مسابقه به دلیل ریسک‌های احتمالی تأکید داشته است.

در حالی که کنگو در اردوی آماده‌سازی خود در بلژیک به سر می‌برد، پیش از این نیز اردوهای تدارکاتی این تیم دچار اختلال شده بود. این تیم که پس از چند دهه دوباره به جام جهانی صعود کرده، همچنان برنامه‌ریزی برای برگزاری دیدارهای دوستانه دیگر از جمله مسابقه با دانمارک را در دستور کار دارد.