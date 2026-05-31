به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند و شاگردان حُسام حسن روز گذشته (شنبه ۹ خرداد) راهی آمریکا شدند.

هانی ابوریده رئیس هیئت‌ رئیسه فدراسیون فوتبال مصر، پیش از سفر تیم ملی این کشور به آمریکا برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، با حضور در اردوی «فرعون‌ها» از بازیکنان و کادر فنی حمایت کرد.

بر اساس اعلام مرکز رسانه‌ای فدراسیون فوتبال مصر، ابوریده عصر شنبه در نشستی با حضور کادر فنی، بازیکنان و همچنین خالد الدرندلی نایب‌رئیس فدراسیون و سرپرست تیم، با اعضای تیم ملی دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار ضمن بیان سخنان انگیزشی، تأکید کرد که به توانایی بازیکنان برای خوشحال کردن مردم مصر و ارائه نمایشی قابل توجه در چهارمین حضور این کشور در جام جهانی اعتماد کامل دارد.

ابوریده در سخنان خود گفت: نتایجی که تیم ملی مصر در دوره اخیر کسب کرده و صعود زودهنگام به جام جهانی بدون پیچیدگی‌های مرحله مقدماتی، باعث شده انتظارات زیادی از این تیم برای ادامه موفقیت‌ها در جام جهانی شکل بگیرد. او همچنین این نسل از بازیکنان را نسل ویژه‌ای دانست که می‌تواند دستاوردی جدید برای فوتبال مصر رقم بزند؛ نسلی که زیر نظر کادر فنی کاملاً ملی و به رهبری «دوقلوها» حسام و ابراهیم حسن هدایت می‌شود.

رئیس فدراسیون فوتبال مصر همچنین بر ادامه حمایت کامل از تیم ملی تأکید کرد و گفت تمام امکانات لازم برای آماده‌سازی مناسب و ایجاد شرایط ایده‌آل جهت کسب نتایج مطلوب در جام جهانی فراهم خواهد شد.

ابوریده در پایان اعلام کرد به دلیل شرایط خاص، پیش از دیدار تدارکاتی برابر برزیل به کاروان تیم در آمریکا ملحق خواهد شد و روند آماده‌سازی تیم را به صورت مستمر دنبال می‌کند تا هیچ مشکلی در مسیر تیم ملی ایجاد نشود.

تیم ملی مصر که پیش‌تر در دوره‌های ۱۹۳۴، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ در جام جهانی حضور داشته، در گروه هفتم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم‌های بلژیک، ایران و نیوزیلند هم‌گروه است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل