گزارش شبکه مکزیکی از تیم ملی فوتبال ایران/ تیخوانا آماده استقبال است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده قرار است روز شنبه ابتدا عازم کشور اسپانیا شود.

بر اساس این برنامه، ملی‌پوشان فوتبال ایران پس از حضور در اسپانیا، برای ادامه اردوی تدارکاتی و برپایی کمپ تمرینی خود راهی شهر تیخوانای مکزیک خواهند شد؛ شهری که به عنوان محل استقرار کاروان ایران در مسیر آماده‌سازی برای این رقابت‌ها در نظر گرفته شده است.

شبکه «melinio» مکزیک در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخته و در آن بخش هایی از صحبت های ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک که در یک نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران مکزیکی بوده را آورده است.

در گزارش این رسانه آمده است: در حالی که تیم ملی ایران همچنان با برخی چالش‌ها برای دریافت ویزاهای مورد نیاز جهت حضور در مسابقات خود در آمریکا روبه‌رو است، مسئولان شهر و باشگاه تیخوانا اقدامات لازم را برای میزبانی از ملی‌پوشان ایرانی آغاز کرده‌اند.

نیروهای گارد ملی در اطراف ورزشگاه کالینته محل استقرار باشگاه تیخوانا، حضور یافته‌اند و تمهیدات امنیتی ویژه‌ای برای ورود و اقامت تیم ملی ایران در نظر گرفته شده است.

قرار است تیخوانا به عنوان کمپ اصلی تمرینی تیم ملی ایران در طول جام جهانی ۲۰۲۶ مورد استفاده قرار گیرد. ملی‌پوشان ایران از این شهر برای آماده‌سازی خود پیش از سه دیدار مرحله گروهی که در خاک آمریکا برگزار می‌شود، استفاده خواهند کرد.

با این حال، برخی مسائل اداری همچنان پابرجاست. کمتر از دو هفته تا نخستین دیدار ایران در شهر لس‌آنجلس باقی مانده اما هنوز ویزاهای لازم برای اعضای تیم صادر نشده است.

در چنین شرایطی، دولت مکزیک مسئولیت تأمین امنیت تیم ملی ایران را بر عهده گرفته است. همچنین سفیر ایران از حمایت و همکاری مسئولان مکزیکی قدردانی کرده و اعلام کرده است که همزمان با حضور تیم ملی، برنامه‌هایی برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در شهر تیخوانا نیز تدارک دیده شده است.

باشگاه تیخوانا نیز امکانات خود را برای میزبانی از تیم ملی ایران آماده کرده است. این مجموعه ورزشی دارای سه زمین فوتبال است که یکی از آنها چمن طبیعی دارد. همچنین ۱۲ اتاق اقامتی، سالن بدنسازی، بخش پزشکی، کادر فیزیوتراپی، اتاق درمان با تجهیزات پیشرفته، دو رستوران و سالن کنفرانس خبری از دیگر امکانات این کمپ محسوب می‌شود.

روکسانا وربر یکی از مسئولان باشگاه تیخوانا از میزبانی تیم ملی ایران ابراز خرسندی کرد. او معتقد است حضور ایران فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های شهر تیخوانا و فرهنگ مردم این منطقه خواهد بود و تأکید کرد که مردم این شهر با رویی گشاده از کاروان ایران استقبال خواهند کرد.

ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک در بخشی از نشست خبری خود در رابطه با حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در این کشور گفت: در شرایطی که کشور همسایه شمالی (آمریکا) وظیفه اش بود میزبان ما باشد اما قبول نکرد و اعضای تیم ما به تیخوانا می آیند و این موضوع ارزشمند است.

او در رابطه با تاخیر در صدور ویزای اعضای تیم ملی ایران برای حضور در خاک آمریکا تصریح کرد: اگر ویزا ندهند که بی معرفتی کرده اند. کشورهای میزبان تعهد دارند که هم به بازیکنان و هم به تشویق کنندگان ویزا دهند.

پسندیده افزود: می خواهیم آن وجه ای که از ایران در رسانه ها گفته نمی شود، زیبایی و ... کشورمان را بیشتر معرفی کنیم.

رسانه‌های مکزیکی همچنین حضور تیم ملی ایران در جام جهانی را فرصتی برای ارسال پیام صلح از طریق ورزش دانسته‌اند و معتقدند فوتبال می‌تواند فراتر از اختلافات و تنش‌های سیاسی، ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک کند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل