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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

دستگیری ۸ عامل سنگ‌پرانی به خودروها در رامیان طی کمتر از ۲ ساعت

دستگیری ۸ عامل سنگ‌پرانی به خودروها در رامیان طی کمتر از ۲ ساعت

رامیان- فرمانده انتظامی رامیان از شناسایی و دستگیری هشت نفر از عاملان سنگ‌پرانی به خودروها در محورهای شهری و روستایی این شهرستان در کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر سنگ‌پرانی به خودروها در محورهای اصلی شهر و روستاهای شهرستان رامیان، موضوع به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و رسیدگی به آن به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و تأثیر آن بر امنیت و آرامش شهروندان، مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های محسوس و نامحسوس و پیگیری‌های ویژه، موفق به شناسایی عاملان اصلی این اقدام شدند.

فرمانده انتظامی رامیان ادامه داد: با برنامه‌ریزی عملیاتی و تشکیل چند تیم ضربتی، هشت نفر از متهمان در کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر شدند.

حسینی اظهار کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به انجام سنگ‌پرانی و وارد کردن خسارت به خودروهای عبوری اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی رامیان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی گفت: تأمین امنیت روانی شهروندان از اولویت‌های پلیس است و برخورد با مخلان نظم و امنیت با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6852121

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