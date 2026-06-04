پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر مالی/ آماده برای پرواز در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه و قبل از سفر به مکزیک، شامگاه پنجشنبه به مصاف مالی رفت و برابر این تیم به پیروزی ۲ بر صفر رسید.

در نیمه اول شاگردان امیر قلعه نویی خیلی زود و در دقیقه ۱۲ سعید عزت اللهی به گل رسیدند ‌و با وجود حملاتی که تیم ملی مالی داشت، نیمه اول با برتری یک بر صفر ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

در شروع نیمه دوم رامین رضاییان، امیرحسین حسین‌زاده، محمد قربانی، امیرمحمد رزاق‌نیا، احسان حاج صفی برای تیم ملی فوتبال ایران وارد زمین شدند و میلاد محمدی، مهدی طارمی، مهدی قائدی، سعید عزت‌اللهی و سامان قدوس از ترکیب خارج شدند.

در دقیقه ۵۵ این دیدار رامین رضائیان گل دوم تیم ملی را به ثمر رساند و ملی پوشان کشورمان در ادامه با حفظ همین نتیجه توانستند به یک پیروزی روحیه بخش دست پیدا کنند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل