شکست راهبردی اسرائیل و «حرف آخر ایران» در حملات اخیر 

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی در خصوص ابعاد شکست راهبردی این رژیم در دور جدید حملات موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در واکنش به نقض تعهدات مربوط به آتش بس در لبنان منتشر کردند.

«رونین برگمن»، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ـ نظامی روزنامه صهیونیستی یدیعوت احرونوت، در تحلیلی نوشت محاسبات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ظاهراً بر ایجاد روندی از تشدید تنش استوار بود؛ روندی که آمریکا را به رویارویی وارد کند و به رژیم صهیونیستی اجازه دهد آنچه را در دور پیشین تقابل با ایران ناتمام مانده بود، تکمیل کند.

به نوشته برگمن، برآورد تل‌آویو احتمالاً این بود که چند روز درگیری شدید، حتی اگر توسط اسرائیل آغاز شود، در نهایت آمریکا را وارد میدان خواهد کرد؛ اما این سناریو نه ‌تنها محقق نشد، بلکه نتیجه‌ای معکوس داشت.

وی افزود دونالد ترامپ نه ‌تنها وارد جنگ نشد، بلکه رژیم صهیونیستی را نیز متوقف کرد و وضعیتی شکل گرفت که در آن تل آویو متوقف شد و ایران آخرین تیر را شلیک کرد.

برگمن با اشاره به اینکه «این ایرانی ها بودند که حرف آخر را زدند، نه ما»، افزود: این ایران بود که تعیین کرد جنگ چه زمانی متوقف شود و تعداد شلیک‌ها و محل شلیک ها چگونه باشد. از منظر شناختی و استراتژیک، این یک نتیجه بسیار دردناک برای اسرائیل است، زیرا به ایران اجازه می‌دهد خود را به گونه‌ای به تصویر بکشد که پاسخ داده، عقب‌نشینی نکرده و تبادل آتش را با شرایط خود به پایان رسانده است.

این تحلیلگر صهیونیست تاکید کرد اگر ترامپ، همانگونه که در تماس تلفنی اخیر خود با نتانیاهو گفته، واقعاً به سمت امضای توافق با ایران حرکت کند، این موضوع برای تل آویو تحولی نامطلوب است و به‌ هیچ‌ وجه یک دستاورد راهبردی نخواهد بود.

برگمن تصریح کرد که رژیم اسرائیل در جنگ افروزی مجدد، کشاندن آمریکا به رویارویی گسترده‌تر و تثبیت برتری خود ناکام ماند و اکنون ممکن است در برابر توافقی آمریکایی ـ ایرانی قرار گیرد که با آن مخالف است.

وی این وضعیت را نه یک خطای تاکتیکی، بلکه شرمساری راهبردی توصیف کرد و نوشت کمتر از ۲۴ ساعت کافی بود تا محدودیت‌های قدرت تل آویو و عمق وابستگی آن به آمریکا و شکاف میان تمایل تل‌آویو به تشدید تنش و عدم آمادگی واشنگتن برای جنگ گسترده آشکار شود.

از سوی دیگر شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که تلاش تل آویو برای جداسازی بین جبهه ایران و حزب الله با مشکلات عدیده ای مواجه شده است و اتفاقاتی که رخ داده است، بنا به دستور ترامپ بوده است.

روزنامه عبری ‌زبان «اسرائیل هیوم» نیز گزارش داد که سرکردگان رژیم صهیونیستی از وضعیت جدید ایجاد شده به‌ شدت سرخورده و نگران هستند.

به نوشته این روزنامه، ایران موفق شده معادله‌ای را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کند که تل‌آویو قادر به کنار آمدن با آن نیست؛ معادله‌ای که بر اساس آن، هرگونه حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت می‌تواند با شلیک موشک از سوی ایران و احتمالاً از یمن همراه شود.