انتقاد هوادار ایرانی از فیفا: این فوتبال است نه فوتبال آمریکایی + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران تمرینات آماده سازی خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را در شهر تیخوانا مکزیک پیگیری می کند و شاگردان امیر قلعه نویی فردا و در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از مصاف با نیوزیلند رو در روی تیم زیر ۲۱ سال باشگاه تیخوانا می روند.

خبرگزاری france۲۴ در شهر تیخوانا مکزیک در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و در آن با یکی از هواداران ایرانی گفتگو کرد. در گزارش این رسانه آمده است: کاروان جام جهانی تیم ملی ایران در شرایطی به شهر تیخوانا در جنوب سن‌دیگو در مکزیک رسید که تدابیر امنیتی شدیدی برقرار بود و هم‌زمان اختلافات دیپلماتیک نیز وجود دارد. ایالات متحده، که در وضعیت درگیری نظامی آشکار با تهران قرار دارد، از صدور ویزا برای برخی از اعضای کادر پشتیبانی تیم خودداری کرده است.

یکی از هوادارانی که برای استقبال از تیم آمده بود، از فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) نیز انتقاد کرد و گفت: این فوتبال است، این فوتبال آمریکایی نیست، این بازی جوانمردانه است. می‌گویند در فیفا سیاست وجود ندارد و همه چیز درباره بازی است و مردم باید لذت ببرند، اما در واقعیت می‌بینیم که فقط حرف می‌زنند.

سرمربی تیم ملی ایران نیز هنگام ورود از ترکیه گفت که تیم باید از هفته گذشته در محل اردو حضور می‌داشت، زیرا اختلاف زمانی ۱۲ ساعته حداقل دو هفته زمان برای تطبیق نیاز دارد. او تأکید کرد که باید به مسائل اخلاقی و انسانی قبل از موضوعات فنی توجه می‌شد.

او افزود: «اگر تلاش برخی افراد در فیفا نبود، شاید امروز اینجا نبودیم. با این حال، ما همچنان گلایه‌هایی داریم. تیمی که ۲۱ ساعت در مسیر بوده و قرار است ۸ روز دیگر مسابقه بدهد، نباید این‌گونه با آن برخورد شود.»

مشکلات مربوط به صدور ویزا باعث شد ایران محل اردوی خود را از توسان در ایالت آریزونا به تیخوانا منتقل کند؛ جایی که این تیم در طول جام جهانی مستقر خواهد بود، هرچند تمام بازی‌های مرحله گروهی خود را در خاک ایالات متحده برگزار می‌کند.

ایران در تاریخ‌های ۱۵، ۲۱ و ۲۶ ژوئن به ترتیب در لس‌آنجلس (دو بازی) و سیاتل به مصاف نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل