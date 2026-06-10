وزارت امنیت آمریکا شرایط و زمان حضور تیم ملی فوتبال ایران را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری رویترز، تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر در شهر تیخوانا در مکزیک اردو زده است، طبق اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، می‌تواند روز قبل از هر یک از سه مسابقه خود در جام جهانی وارد خاک ایالات متحده شود.

در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک، گزارش داده بودند که تیم ملی ایران مجبور خواهد بود در همان روز برگزاری مسابقات وارد خاک آمریکا شود و بلافاصله پس از پایان بازی نیز کشور را ترک کند؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره مسائل لجستیکی و تأثیر احتمالی آن بر عملکرد تیم ایجاد کرده بود.

اما سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا این ادعاها را رد کرد و گفت: این اظهارات نادرست است. با موافقت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، تیم ملی ایران می‌تواند روز قبل از مسابقات خود وارد خاک آمریکا شود.

سفیر ایران در مکزیک نیز در گفتگو با رویترز در تیخوانا، ضمن انتقاد از مقامات آمریکایی به دلیل رد ویزای برخی اعضای فدراسیون فوتبال ایران، تأکید کرد که ویزاهای صادر شده برای اعضای تیم، مانعی برای اقامت شبانه آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

او گفت: ویزای آن‌ها شامل هیچ محدودیتی درباره زمان خروج نیست.

پس از هفته‌ها ابهام، ایالات متحده روز جمعه تمام ویزای بازیکنان تیم ملی ایران را صادر کرد؛ این اتفاق تنها ۱۰ روز پیش از نخستین بازی تیم رخ داد.

با این حال، چند نفر از اعضای کادر تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزا نشدند؛ از جمله «اعضای کلیدی مدیریتی و اداری» که به گفته فدراسیون فوتبال ایران شامل مدیر تیم، دو آنالیزور، مدیر رسانه و یک نماینده وزارت امور خارجه است. سفارت ایران در مکزیک نیز این موضوع را تأیید کرده است.

بر اساس برنامه، ایران در تاریخ ۱۵ ژوئن در لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند خواهد رفت، در ۲۱ ژوئن در همان شهر با بلژیک روبه‌رو می‌شود و در ۲۶ ژوئن در سیاتل مقابل مصر قرار می‌گیرد. قرار بود بازیکنان ابتدا در ایالت آریزونا تمرین کنند، اما این برنامه پس از آغاز درگیری میان آمریکا و اسرائیل با ایران در فوریه تغییر کرد.

دونالد ترامپ در ماه مارس اعلام کرده بود که ایران برای حضور در جام جهانی مشکلی ندارد، اما به نظر او مناسب نیست که تیم ایران برای «امنیت و حفظ جان خود» در خاک آمریکا اقامت طولانی داشته باشد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل