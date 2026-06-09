هافبک استقلال جام جهانی را از دست می دهد؟

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین ماشاریپوف که حدود ۴ ماه پیش پای خود را به تیغ جراحان سپرد در لیست نهایی کاناوارو سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال ازبکستان برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت و در حال حاضر به همراه سایر هم تیمی های خود در کشور آمریکا حضور دارد.

در همین حال رسانه چمپیونات ازبکستان خبر داد که احتمال دارد این بازی در جام جهانی غایب باشد. در مطلب این رسانه آمده است: «بر اساس برخی گزارش‌ها، ممکن است ژیانوف با توجه به نتایج معاینات پزشکی، به جای جلال‌الدین ماشاریپوف در فهرست تیم ازبکستان برای جام جهانی قرار بگیرد.

با این حال، بسیاری بر این باورند که حتی اگر جلال‌الدین ماشاریپوف فقط یک دقیقه شانس بازی در جام جهانی را داشته باشد، باید در فهرست نهایی تیم باقی بماند.

در هر صورت، در یک تورنمنت جام جهانی معمولاً همه ۲۶ بازیکن حاضر در فهرست فرصت بازی پیدا نمی‌کنند و حضور یک بازیکن باتجربه می‌تواند حتی از روی نیمکت نیز به تیم کمک کند.»

لازم به ذکر است که ماشاریپوف یک فصل دیگر با تیم فوتبال استقلال قرارداد دارد.