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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۶

امضا دادن طارمی در شرایط سخت به هوادار مکزیکی + فیلم

امضا دادن طارمی در شرایط سخت به هوادار مکزیکی + فیلم

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه برگزاری تمرین در شهر تیخوانا در شرایط سخت به هوادار مکزیکی امضا داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی سومین جلسه تمرینی خود در شهر تیخوانا مکزیک را پشت سر گذاشتند و قرار است فردا پنج شنبه ۲۱ خرداد در دیداری تدارکاتی رو در روی تیم زیر ۲۱ سال تیخوانا قرار گیرند.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در مکزیک که تیم ملی فوتبال ایران را زیر نظر دارد، تصاویری منتشر کرده که در آن، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان از پشت فنس ها به هوادار مکزیکی خود امضا می دهد.

همچنین در این گزارش یکی از هواداران مکزیکی به خبرنگار «آسوشیتدپرس» می گوید: ما در آستانه جام جهانی هستیم، هر تیمی که باشد، و من اینجا در تیخوانا، مکزیک هستم. برای ما این یک خوشحالی است و ما انسان‌دوستانه رفتار می‌کنیم، به همین دلیل به آن‌ها خوش‌آمد می‌گوییم؛ چون باید به این هم افتخار کنیم که تیخوانا می‌تواند پذیرای هر فردی از سراسر جهان باشد.

کد مطلب 6855837

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