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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۱

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

واکنش پیاتزا به نتیجه بازی ایران مقابل برزیل

واکنش پیاتزا به نتیجه بازی ایران مقابل برزیل

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: اگر به فصل قبل نگاه کنیم، تیم ایران بازی با برزیل را سه بر صفر در یک ساعت و پانزده دقیقه باخته بود، این یعنی بهتر شدن را شروع کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا پس از دیدار ایران و برزیل که سه بر یک به سود میزبان شد، اظهار داشت: برای ایران بازی سختی بود. اگر به فصل قبل نگاه کنیم همانطور که با بچه‌ها صحبت کردم، تیم ایران در فصل قبل بازی را سه بر صفر در یک ساعت و پانزده دقیقه باخت. پس این یعنی بهتر شدن را شروع کرده‌ایم.

وی با بیان این‌که اعتماد به نفس بازیکنان در زمین در حال بهتر شدن است، تصریح کرد: البته کافی نیست. از طرف دیگر باید بتوانیم بازی کنیم. وقتی امتیاز واقعاً حساس است، باید احساس متفاوتی داشته باشیم و شروع به باور کنیم. الان شروع به باور کرده‌ایم و فکر می کنم این راز آینده است.

تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها به مصاف بلغارستان می‌رود که این دیدار از ساعت ۲۳ امشب شروع می‌شود.

کد مطلب 6856909
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • شیرزاد IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      11 0
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      درود بر شهیدان جنگ تحمیلی: احسنت و باریکلا به والیبالیست های ایران.باور کنید برزیل با شانس میزبانی و شانس خطای بالای ایرانی ها ، توانست ما رو ببره .این یک زنگ خطر برای تیم های بزرگ والیبال است.
      • یوز پلنگ IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
        0 1
        شماذکه میفرمایید بازی خوب بوده ..اصلا و ابدا..در ۴ ست فقط چهار دفاع میدونی یعنی چه ؟؟یعنی افتضاح!!! چهار ست فقط سه امتیاز سرویس!؟فاجعه!!بعد هم این برزیل فقط از والیبال اسمش مانده برزیل چند سال پیش نیست ..بچه ها اگه آنالیزور و از همه مهمتر دو تا روانشناس کار بلد کنار تیم باشه از ۱۰۰ توان ۹۸ را میزارن ..دوره پیش بازی با بلغارستان یادتون هست چکار کردن بلغارستان را ‌.اصلا میگفتی کل تیم به توان ۲ شده بودن ..فقط روحیه روحیه .جنگیدن تا آخرین لحظه و نفس.
    • Elsana IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      7 0
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      دمت گرم روبرتو ما پشتتیم و از تو و تیم ملی حمایت میکنیم امیدوارم امشب بازی رو ببرید 🩵🩵

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