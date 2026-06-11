واکنش پیاتزا به نتیجه بازی ایران مقابل برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا پس از دیدار ایران و برزیل که سه بر یک به سود میزبان شد، اظهار داشت: برای ایران بازی سختی بود. اگر به فصل قبل نگاه کنیم همانطور که با بچه‌ها صحبت کردم، تیم ایران در فصل قبل بازی را سه بر صفر در یک ساعت و پانزده دقیقه باخت. پس این یعنی بهتر شدن را شروع کرده‌ایم.

وی با بیان این‌که اعتماد به نفس بازیکنان در زمین در حال بهتر شدن است، تصریح کرد: البته کافی نیست. از طرف دیگر باید بتوانیم بازی کنیم. وقتی امتیاز واقعاً حساس است، باید احساس متفاوتی داشته باشیم و شروع به باور کنیم. الان شروع به باور کرده‌ایم و فکر می کنم این راز آینده است.

تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها به مصاف بلغارستان می‌رود که این دیدار از ساعت ۲۳ امشب شروع می‌شود.