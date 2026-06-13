https://mehrnews.com/x3cjwf ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲ کد مطلب 6858443 جامعه قضایی و حقوقی جامعه قضایی و حقوقی ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲ نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه آغاز شد. به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. در حال تکمیل... کد مطلب 6858443 کپی شد مطالب مرتبط مصادره اموال خائنین به وطن با جدیت دنبال میشود جهانگیر: دشمن تصور میکرد ظرف سه روز ایران را تجزیه میکند قاتل الهه حسین نژاد اعدام شد برچسبها اصغر جهانگیر قوه قضاییه نشست خبری
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