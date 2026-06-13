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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

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کد مطلب 6858443

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