به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرحترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبانهای مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.
در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتابهای داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایشهای رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفهای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.
تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضوردارد.
محمدرضا قبادیفر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیهکننده «ابله» هستند.
در اولین قسمت نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب اجرا، امیر منوچهری، محمدرضا قلمبر، شهریار حمزیان، نگین خواجهنصیر، سیما خوشچشم، شیما جانقربان، محمد شریفیمقدم، ایفای نقش میکنند.
پرنس میشکین بعد از یک دوره طولانی درمان بیماری عصبی در سوئیس به روسیه باز میگردد و قصد دیدار با بستگان خود بهخصوص مادام آپانچین را دارد. در قطار پرنس با فردی به نام روگوژین آشنا میشود که او از عشق خود به ناستازیا فیلیپونا صحبت میکند. پرنس از سوئیس به مادام نامه مینوشت ولی نامهها بدون پاسخ باقی مانده بودند. از این رو پرنس قصد دارد که مادام را ملاقات کند تا درباره خویشاوندی خود با او صحبت کند. پرنس شرایط مالی مناسبی ندارد و ... .
با هم اولین قسمت نمایش رادیویی «ابله» را با مدت زمان ۲۴ دقیقه و ۹ ثانیه، بشنویم.
