به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرح‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبان‌های مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.

در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتاب‌های داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایش‌های رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفه‌ای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.

تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.

محمدرضا قبادی‌فر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیه‌کننده «ابله» هستند.

در ششمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب ایفای نقش شهریار حمزیان، امیر زنده‌دلان، امیر منوچهری، معصومه عزیزمحمدی، مونا صفی و محمدرضا قلم‌بر حضور دارند.

پرنس میشکین به دنبال نامه لبدف به خانه او می‌رود. پرنس به دنبال کولیا برادر کوچکتر گانیا می‌گردد. او با خبر می‌شود که در این مدت کلنل ایولگین پدر گانیا دستگیر شده است و کولیا قرض‌های او را پرداخت کرده و او را از زندان آزاد ساخته است.

پرنس به لبدف می‌گوید که خبر دارد روگوژین سه هفته‌ای است که در اینجا به سر می‌برد. لبدف تعریف می‌کند که وقتی ناستازیا از کلیسا و ازدواج با روگوژین فرار کرده به نزد او آمده است و پناهگاهی از او طلب کرده و حالا هم تنها زندگی می‌کند. لبدف می‌گوید ناستازیا دچار آشفتگی ذهن شده و در حال حاضر داریا الکسیونا بیشترین معاشرت را با او دارد.

نینا الکساندرونا مادر گانیا با دخترش واریا درباره اینکه کولیا چگونه توانسته است بدهی پدرش را پرداخت کند گفتگو می‌کند و واریا احتمال می‌دهد که نامزدش پتیتسین این مبلغ را پرداخته باشد. نینا الکساندرونا اما احساس می‌کند که پرنس میشکین این کار را انجام داده است.

پرنس میشکین به دیدار روگوژین می‌رود و به او می‌گوید که احساس می‌کند بیماری‌اش دوباره درحال بازگشت است. پرنس برای روگوژین تعریف می‌کند که در روز ازدواج و درون کلیسا ناستازیا به سمت او آمده و از او درخواست کمک برای فرار کرده است. روگوژین و ناستازیا قرار است بار دیگر مراسم ازدواج برگزار کنند اما پرنس به روگوژین پیشنهاد می‌دهد که برای درمان جسم و روان ناستازیا او را به خارج بفرستد، چراکه او باور دارد ازدواج این ۲ نفر در این شرایط تصمیمی بسیار مهلک است.

روگوژین از نامزدی‌اش با ناستازیا شکوه می‌کند و درباره شخصیت عجیب او برای پرنس صحبت می‌کند. پرنس به روگوژین می‌گوید که در عشقش نسبت به ناستازیا نفرت زیادی انباشته شده است و رسیدن او به ناستازیا در این موقعیت ممکن است منجر به یک اتفاق خطرناک شود. روگوژین در نهایت نتیجه می‌گیرد که ناستازیا می‌خواهد با او ازدواج کند تا به دستش کشته شود. در عین حال، این عاشق پاک‌باخته باور دارد که علت همه اینها پرنس میشکین است؛ او گمان می‌کند که پرنس قلب ناستازیا را تسخیر کرده اما ناستازیا از ترس اینکه زندگی پرنس را ویران کند، از او دوری می‌جوید، حال آنکه هیچ ارزشی برای روگوژین قائل نیست.

آیا این ازدواج سرانجام رخ خواهد داد؟ ناستازیا به راستی چه کسی را دوست دارد؟ کولیا آن پول را از کجا به دست آورده است؟

باهم ششمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» را با مدت زمان ۲۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه می‌شنویم.