به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال قطر و سوئیس در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی شامگاه شنبه ۲۳ خرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. این نتیجه در حالی به دست آمد که تا دقیقه ۳+ ۹۰ سوئیس با یک گل از حریفش پیش بود اما بوعلام خوخی با دخالت مدافع سوئیس موفق شد با ضربه سر گل تساوی بخش را برای تیمش به ثمر برساند. پس از پایان بازی، سایت فیفا اعلام کرد که گل به اسم «میرو موهایم» مدافع سوئیس به عنوان گل به خودی به ثبت رسیده است.

رسانه «GOALLIVE» در شبکه اجتماعی X اعلام کرد «بو علام خوخی» بازیکن تیم ملی فوتبال قطر، پاداشی قابل توجه پس از گل تاریخی خود دریافت کرده است.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی قطر (PIF) به این بازیکن مبلغ ۳ میلیون دلار آمریکا به همراه یک خودروی لوکس ورساتچی فانتوم (Versace Phantom) به ارزش بیش از ۵۵۰ هزار دلار اهدا خواهد کرد؛ اقدامی که به پاس ثبت گل تساوی مقابل تیم ملی سوئیس در رقابت‌های جام جهانی انجام شده است.

در این گزارش تأکید شده است که این گل تنها به تساوی یک بر یک در جام جهانی منجر نشد، بلکه نخستین امتیاز تاریخ فوتبال قطر در رقابت‌های جام جهانی را نیز رقم زد؛ موضوعی که اهمیت این گل را دوچندان کرده است.

رسانه «GOALLIVE» در ادامه این اقدام را پاداشی «بی‌سابقه و شگفت‌انگیز» توصیف کرده و نوشته است این گل، «گلی در حد طلا» بوده که به معنای واقعی کلمه ارزش تاریخی برای فوتبال قطر داشته است.