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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

واکنش کویت و عربستان به اعلام توافق میان تهران و واشنگتن

واکنش کویت و عربستان به اعلام توافق میان تهران و واشنگتن

وزارت خارجه کشورهای کویت و عربستان به اعلام توافق میان ایران و آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه کویت اعلام کرد، ما از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای توقف عملیات نظامی به صورت فوری و دائمی استقبال می کنیم و می خواهیم این توافق حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها را تقویت کند.

پیشتر نیز بسیاری از کشورهای جهان مانند اسپانیا، آلمان، ژاپن، ایتالیا، استرالیا، قطر، ترکیه، پاکستان و... از حصول توافق میان تهران و واشنگتن استقبال کرده بودند.

در همین رابطه وزارت خارجه عربستان نیز اعلام کرد، ریاض از توافق مذکور استقبال کرده و از تلاش های پاکستان و قطر و همراهی واشنگتن و تهران با این تلاش ها که در نهایت به توافق انجامید قدردانی می کند.

این وزارت خانه اضافه کرد، ما بر اهمیت بازگشت امنیت و آزادی کشتی رانی به تنگه هرمز تاکید داریم. ما خواهان تحقق صلح از طریق دستیابی به توافق دائمی با در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای منطقه هستیم.

کد مطلب 6860685

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