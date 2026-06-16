محرم در حرم رضوی با رویکرد تبیین پیام عاشورا و پاسداشت «امام شهید» 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد، از تدارک مجموعهای متنوع از آیینهای عزاداری، برنامههای فرهنگی و نشستهای معارفی در دهه اول محرم ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: برنامههای امسال باتوجهبه ویژگیهای خاص این ایام، از جمله نخستین محرم پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و هم زمانی با سالگرد شهدای مقاومت، با رویکرد تبیین پیام عاشورا و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و «امام شهید»، برگزار میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی گفت: این برنامهها باتوجهبه شرایط خاص محرم امسال، با رویکرد تبیین پیام عاشورا، پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و تقویت وحدت و انسجام ملی طراحی شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص محرم امسال اظهار کرد: محرم ۱۴۰۵ نخستین ماه محرم پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی است و هم زمان با سالگرد شهادت جمعی از فرماندهان و شهدای جنگ ۱۲ روزه از جمله شهیدان باقری، سلامی، حاجیزاده، رشید، تهرانچی و شادمانی برگزار میشود؛ ازاینرو فضای عمومی کشور و بهتبع آن برنامههای حرم مطهر رضوی نیز متأثر از این رویدادها و با رویکرد بزرگداشت مقام این شهدای بزرگوار خواهد بود.
شریعتی نژاد افزود: هم زمانی دهه اول محرم با آغاز سفرهای تابستانی زائران و افزایش حضور زائران غیرایرانی نیز از دیگر ویژگیهای محرم امسال است که در طراحی برنامهها موردتوجه قرار گرفته است.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با اشاره به رویکردهای محتوایی برنامههای دهه اول محرم گفت: معرفی جایگاه امام جامعه اسلامی و تبیین ابعاد شخصیتی و پیامهای رهبر انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، تبیین مفاهیم جهاد و مقاومت، بازخوانی پیام قیام عاشورا و نهضت حسینی و تقویت اتحاد و انسجام ملی در شرایط کنونی کشور از مهمترین محورهای محتوایی برنامههاست.
وی افزود: همچنین توجه ویژهای به تبیین شعار محتوایی مراسم، تشییع پیکر مطهر «امام شهید» و بازخوانی پیامهای آن در برنامههای مختلف فرهنگی و معارفی حرم مطهر رضوی خواهد شد.
شریعتی نژاد با بیان اینکه در اجرای برنامههای دهه اول محرم به تنوع مخاطبان توجه شده است، تصریح کرد: توجه به عزاداری سنتی اقوام و ملل گوناگون، تداوم پاسداشت یاد امام شهید، درنظرگرفتن شرایط عمومی کشور و بهرهگیری بیشتر از مداحان جوان حرم مطهر از جمله رویکردهای اجرایی این برنامههاست.
به گفته وی طراحی برنامههای ویژه برای گروههای سنی مختلف بهویژه کودکان و نوجوانان نیز از دیگر محورهای مهم برنامههای امسال است.
شریعتی نژاد خاطرنشان کرد: شعار محوری برنامههای محرم امسال در سطح ملی و نیز حرم مطهر رضوی متأثر از شرایط روز جامعه، شهادت قائد عظیمالشأن جهان اسلام و مقاومت بینظیر ملت ایران در برابر استکبار جهانیان «در خیمه حسینیم؛ خونخواه و جان فدائیم» است.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: این شعار باهدف تبیین روحیه مقاومت، حقطلبی و ایستادگی در برابر ظلم که در نهضت عاشورا متجلی شده است، در برنامههای مختلف فرهنگی و تبلیغی موردتوجه قرار خواهد گرفت.
وی از اجرای چند برنامه جدید در دهه اول محرم خبر داد و گفت: قرائت متن جدید خطبه شب عاشورا در مراسم خطبهخوانی خدام حرم مطهر با لحاظ رویکردهای ابلاغی تولیت آستان قدس رضوی از جمله این برنامههاست.
شریعتی نژاد افزود: برنامه «حسینیه ایران» نیز بهعنوان محفل روضه یادبود قائد شهید امت و شهدای ایران در دهه اول محرم هر روز ساعت ۷ صبح در مسجد جامع گوهرشاد با حضور خدمه کشیکهای ۸ گانه برگزار میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی همچنین از برگزاری نخستین مراسم عزاداری به زبان انگلیسی در حسینیه حرم خبر داد و گفت: این مراسم با حضور هیئتهای مذهبی ایرانی و غیرایرانی برگزار میشود و از رسانههای مجازی انگلیسیزبان نیز پخش خواهد شد.
وی افزود: در راستای ارتقای سطح مداحی در حرم مطهر رضوی، نخستین مرحله برنامه ارتقایی مداحان جوان حرم مطهر شامل جلسات آموزشی، اختبار، ارزیابی و سطحبندی مداحان نیز برگزار خواهد شد.
شریعتینژاد همچنین از برگزاری ویژهبرنامه «حسینیه قاسم بن الحسن (ع)» ویژه نوجوانان خبر داد و گفت: در این برنامه که هر شب پیش از نماز مغرب با حضور ۱۰ هیئت نوجوان در مدرسه میرزا جعفر برگزار میشود، نوجوانان بهصورت ویژه در آیینهای عزاداری مشارکت خواهند داشت.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با اشاره به مراسمهای شاخص دهه اول محرم در حرم مطهر رضوی گفت: آیین «اذن عزا» و تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد منور امام رضا (ع) با حضور پیرغلامان و هیئات مذهبی مشهد و اهدای پرچم به هیئات مذهبی روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ساعت ۱۷ در صحن انقلاب اسلامی برگزار میشود.
وی ادامه داد: مراسم خطبهخوانی شب عاشورا نیز چهارشنبه سوم تیرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در صحن پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شد.
شریعتی نژاد افزود: ویژهبرنامههای عزاداری و بیان معارف با عنوان «شکوه حماسه حسینی» شامل سخنرانی، قرائت ادعیه و زیارات و مرثیهسرایی از ۲۶ خردادماه تا چهارم تیرماه بعد از نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء در رواق امام خمینی (ره) برگزار میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی همچنین از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در روز جمعه ۲۹ خردادماه ساعت ۸ صبح در رواق امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: مراسم «احلی من العسل» ویژه نوجوانان نیز روز یکشنبه ۳۱ خردادماه (ششم محرم) ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
به گفته وی برنامه مقتلخوانی ظهر عاشورا پنجشنبه چهارم تیرماه ساعت ۹ صبح در رواق امام خمینی (ره) برگزار میشود و اجتماع عاشوراییان نیز در روزهای سوم و چهارم تیرماه بعد از نماز ظهر و عصر در همین رواق برگزار خواهد شد.
شریعتینژاد، افزود: مراسم عزاداری شام غریبان حضرت سیدالشهدا (ع) نیز پنجشنبه چهارم تیرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در صحن انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی همچنین به برگزاری «کرسی تلاوت رضوی» در شب عاشورا اشاره کرد و گفت: این برنامه با حضور قاریان ممتاز کشور و اجرای گروه همخوانی چهارشنبه سوم تیرماه ساعت ۲۳ در رواق امام خمینی (ره) برگزار و بهصورت زنده از شبکه قرآن سیما پخش خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه «حسینیه حرم» اظهار کرد: در این برنامه آیینهای عزاداری سنتی اقوام و استانهای مختلف کشور و نیز هیئتهای مذهبی از کشورهای مختلف برگزار میشود.
شریعتی نژاد افزود: در این مراسم هیئتهایی از ۲۲ استان کشور، ۴ کشور منطقه، مجموعهای از کشورهای آفریقایی و یک هیئت انگلیسیزبان حضور خواهند داشت و این مراسم در دهه اول محرم بعد از نماز مغرب و عشاء در صحن قدس برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای ویژه نسل کودکونوجوان گفت: برنامه «هیئت کبوترانه» ویژه کودکان ۵ تا ۹ سال هر روز ساعت ۹ صبح در رواق کودک برگزار میشود و این برنامه از طریق اپلیکیشن شاد نیز پخش خواهد شد.
شریعتی نژاد افزود: «حسینیه کودک» نیز هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در مدرسه خیراتخان برگزار و بهصورت برخط در اپلیکیشن شاد پخش میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با بیان اینکه در دهه اول محرم ۲۲ برنامه تبلیغی و فرهنگی در ۱۸ نقطه از حرم مطهر رضوی برگزار میشود، گفت: از جمله این برنامهها میتوان به کرسی تفسیر آیات امربهمعروف و نهیازمنکر در دارالتفسیر علامه طبرسی، کارگاههای تدبر در سیره امام حسین (ع) ویژه بانوان، برنامه کارگاهی «روایت عاشورا» در ورودی دارالتفسیر و برنامه «زندگی بر مدار قرآن» در فضای مجازی اشاره کرد.
وی افزود: کرسی تدبر در زیارت عاشورا همراه با پویش حفظ زیارت عاشورا، محفل قرآنی «فرزند حسینیم» ویژه کودکان، کارگاههای قرآنی کودک «عاشورائیان»، حلقههای «یک روز با قرآن در جوار عترت» ویژه جلسات قرآنی بانوان و نیز برنامه ختم تلاوت قرآن کریم با قرائت سوره مبارکه فجر و ختم کامل قرآن کریم از دیگر برنامههای قرآنی دهه اول محرم در حرم مطهر رضوی است.
شریعتی نژاد همچنین از برگزاری جلسات «پرسمان دینی» در صحن امام حسن مجتبی (ع) خبر داد و گفت: در این نشستها موضوعاتی همچون فلسفه قیام حسینی، نقش خواص در شکلگیری عاشورا، جهاد تبیین حضرت زینب (س) و آسیبشناسی عزاداری مورد بررسی قرار میگیرد.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: حلقههای معرفت تخصصی نیز با موضوعاتی همچون نقش عزاداری محرم در تعالی معنوی، ضرورت قیام برای اصلاح جامعه، جهاد تبیین در سیره امام حسین (ع) و علت دشمنی استکبار با اسلام و انقلاب در مدرسه پریزاد برگزار خواهد شد.
وی در ادامه به برنامههای رسانهای و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: پوشش گسترده برنامههای حرم مطهر در فضای مجازی، پخش زنده مراسم عزاداری حسینیه حرم، تولید عکسنوشتههایی از روایت عاشورایی یاران امام حسین (ع)، طراحی دیوارنگاره عاشورایی، تولید آیتمهای رسانهای و پخش زنده روضه نیابتی ویژه نوجوانان از جمله اقدامات این حوزه است.
شریعتی نژاد افزود: همچنین کلیپهای چندزبانه از سخنرانیها و مرثیهسراییها برای مراکز فرهنگی جهان اسلام تولید و منتشر خواهد شد و صوت مرثیهخوانی ذاکران پیشکسوت و مرحوم حرم مطهر نیز در فضای مجازی، بازنشر میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی همچنین از تولید کتاب «رحمت واسعه» به قلم حجتالاسلام جواد محدثی با موضوع شرح زیارت عاشورا همراه با مسابقه فرهنگی، تولید چهار بروشور عاشورایی و ادامه پویش «همعهدی» خبر داد.
وی با اشاره به برنامههای ویژه زائران غیرایرانی در دهه اول محرم گفت: ویژهبرنامه مقتلخوانی ظهر عاشورا، آیین اذن عزا و مراسم عزاداری بانوان عربزبان از جمله برنامههایی است که برای زائران غیرایرانی در نظر گرفته شده است.
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