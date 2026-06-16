حبیبی: مرز خسروی آماده میزبانی از عزاداران عراقی امام شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در دیدار با سرکنسول عراق در کرمانشاه با اشاره به برنامهریزی برای حضور مردم عراق در آیین تشییع «امام شهید»، اظهار کرد: مرز خسروی آمادگی کامل برای میزبانی از عزاداران عراقی را دارد و لازم است این ظرفیت بهصورت گسترده اطلاعرسانی شود.
استاندار کرمانشاه افزود: برای انتقال زائران و عزاداران عراقی از مرز خسروی به شهرهای تهران و مشهد نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و امکان جابهجایی از طریق شبکه ریلی، ناوگان اتوبوسی و پروازهای هوایی فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر روابط گسترده ایران و عراق گفت: مناسبات دو کشور بر پایه سه محور مهم امنیتی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته و ظرفیتهای فراوانی برای گسترش همکاریهای دوجانبه وجود دارد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به موقعیت راهبردی این استان در تعاملات دو کشور بیان کرد: کرمانشاه به عنوان محور ارتباطی غرب کشور، ارتباط نزدیکی با اقلیم کردستان و مناطق عربنشین عراق دارد و از ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه همکاریهای مشترک برخوردار است.
حبیبی همچنین به نقش استان در تردد زائران عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: کرمانشاه یکی از مهمترین مسیرهای تردد زائران به عراق محسوب میشود و توسعه زیرساختهای مرتبط با این حوزه به صورت مستمر دنبال میشود.
وی درباره فعالسازی مرز سومار برای تردد زائران اربعین اظهار کرد: مقدمات لازم برای راهاندازی تردد مسافری از مسیر سومار - مندلی فراهم شده و هماهنگیهای لازم با ستاد مرکزی اربعین نیز انجام گرفته است.
استاندار کرمانشاه افزود: در حال حاضر اقدامات اجرایی و عمرانی در این منطقه در حال انجام است و مسئولان ملی نیز بر ضرورت فعال شدن این مرز تا اربعین امسال تأکید دارند. انتظار میرود طرف عراقی نیز زیرساختهای لازم را برای برقراری تردد مسافری مهیا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارتقای زیرساختهای جادهای در خاک عراق تأکید کرد و گفت: مسیر تهران تا مرز خسروی با استاندارد مناسب و بهصورت چهارخطه احداث شده و انتظار داریم مسیر منذریه تا بغداد نیز از نظر کیفیت و ایمنی ارتقا یابد.
حبیبی همچنین با اشاره به پروژههای ریلی استان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین طرحهای ریلی کشور در کرمانشاه در حال اجرا است و پیشبینی میشود مسیر ریلی تا اسلامآباد غرب سال آینده به بهرهبرداری برسد و طی دو سال آینده نیز به مرز خسروی متصل شود تا زمینه توسعه ارتباطات ریلی میان ایران و عراق بیش از پیش فراهم شود.
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