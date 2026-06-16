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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

کاظمی: آموزش و پرورش زیربنای توسعه همه‌جانبه کشور است

کاظمی: آموزش و پرورش زیربنای توسعه همه‌جانبه کشور است

مشهد- وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش زیربنای توسعه همه‌جانبه کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تعادل و ارتقای کیفیت زندگی جامعه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی عصر سه شنبه در آیین آغاز به کار دبستان «هفت شهید» روستای کلاته عبدل شهرستان طرقبه - شاندیز با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای انقلاب اسلامی و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: با تاکید بر این که تحقق عدالت اجتماعی و حل بسیاری از مسائل کشور در گرو توجه به نظام تعلیم و تربیت است گفت: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، راهبردی مؤثر برای توسعه عدالت آموزشی و پیشرفت پایدار کشور به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: سرمایه‌گذاری در نظام تعلیم و تربیت و جلب مشارکت مردم، مهم‌ترین راهکار برای تحقق عدالت آموزشی و رفع بسیاری از چالش‌های کشور است.

وی اضافه کرد : امیدواریم ملت ایران با تکیه بر وحدت، مقاومت و ارزش‌های انقلاب اسلامی، در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور موفق باشد.

کاظمی با قدردانی از همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی با برنامه‌های این وزارتخانه گفت: حمایت‌های دولت و مجلس نشان می‌دهد که آموزش و پرورش به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شده است و این نگاه می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مؤثر در نظام تعلیم و تربیت باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که آموزش و پرورش زیربنای توسعه همه‌جانبه کشور است افزود: اگر به دنبال تحقق عدالت در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستیم، باید سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت را در اولویت قرار دهیم چرا که آموزش و پرورش نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد تعادل و ارتقای کیفیت زندگی جامعه دارد.

وی مردم را بزرگ‌ترین سرمایه کشور دانست و افزود: تجربه‌های موفق نشان داده است که هرجا مردم در کنار دولت قرار گرفته‌اند، دستیابی به اهداف بزرگ امکان‌پذیر شده است. مشارکت مردمی در ساخت و تجهیز مدارس نیز نمونه‌ای موفق از این ظرفیت ارزشمند به شمار می‌رود.

کاظمی مدرسه «هفت شهید» را نمونه‌ای از هم‌افزایی میان مردم، خیران و دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: این پروژه به دلیل مشارکت گسترده مردمی، همکاری نهادهای مختلف و الگوی اجرایی آن، می‌تواند به عنوان مدلی موفق برای اجرای طرح‌های مشابه در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین به تجربه اجرای پویش «فرشته‌ها» پس از حادثه میناب اشاره کرد و افزود: در قالب این پویش، بیش از دو میلیون نفر مشارکت کردند و با جمع‌آوری ۱۴۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی، عملیات ساخت «مدرسه ایران» آغاز شد که نمونه‌ای موفق از نقش‌آفرینی جامعه در توسعه فضاهای آموزشی است.

وی اضافه کرد: چنین اقداماتی علاوه بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی، به تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و گسترش روحیه همکاری در جامعه کمک می‌کند.

کاظمی بر تکمیل دبستان «هفت شهید» بر اساس استانداردهای روز آموزشی تأکید کرد و گفت: این مجموعه باید فراتر از یک ساختمان آموزشی باشد و امکاناتی نظیر کتابخانه، نمازخانه و فضای ورزشی مناسب برای دانش‌آموزان در آن فراهم شود تا به الگویی جامع در حوزه آموزش تبدیل شود.

کد مطلب 6862451

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