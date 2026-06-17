به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ۴۲ عضو کنگره آمریکا، از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا خواسته اند که میزان هزینه ای را که کابینه رژیم اشغالگر اسرائیل برای ساخت و گسترش شهرکسازیها در کرانه باختری اشغالی هزینه کرده و یا می کند، افشا کند.
این درحالیست که جنبش حماس درباره طرح های وزیر دارایی رژیم اسرائیل برای کنترل کامل بر شهر الخلیل هشدار داده است.
بر اساس این گزارش، این اقدام نشان دهنده افزایش تقاضاها در محافل قانونگذاری آمریکا برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در مورد سیاستهای شهرکسازی صهیونیست ها در کرانه باختری است.
قانونگذاران کنگره آمریکا در نامهای خطاب به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با استناد به بند ۲۲ قانون اساسی خواستار فعالسازی مفاد قانونی دیرینه در ایالات متحده شدند که دولت آمریکا را ملزم به ارائه گزارشهای دورهای در مورد هزینههای تل آویو برای فعالیتهای شهرکسازی و تأثیر آن بر برنامههای تضمین وام ایالات متحده به تل آویو میکند.
این درخواست درحالی مطرح شده است که کرانه باختری صحنه گسترش فعالیت های شهرکسازی رژیم صهیونیستی است که با هدف تثبیت اشغالگری و اعمال کنترل بر اراضی کرانه باختری صورت می گیرد.
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