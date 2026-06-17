نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: پدیده غالب جوی در خراسان شمالی افزایش ابر در ساعات بعدازظهر و اوایل شب خواهد بود.
وی افزود: وزش باد شدید به ویژه در مناطق نیمه جنوبی خراسان شمالی همراه با گردوخاک محلی پیشبینی میشود و در برخی نقاط شرق و جنوب شرق نیز احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد.
داداشی با بیان اینکه هشدار هواشناسی سطح زرد به دلیل فعالیت سامانه بارشی و وزش باد و گردوخاک صادر شده است، گفت: اعتبار این هشدار تا پایان شب ادامه دارد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: برای روزهای پایانی هفته و همچنین اوایل هفته آینده، جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود، هرچند در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد دور از انتظار نیست.
وی درباره وضعیت دمایی خراسان شمالی نیز اظهار کرد: امروز تغییرات دمایی چندان محسوس نخواهد بود اما از پنجشنبه تا اوایل هفته آینده روند افزایشی دما در بیشتر مناطق پیشبینی میشود.
داداشی در ادامه به وضعیت دمایی ثبت شده در شبانهروز گذشته اشاره کرد و گفت: ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآباد با حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودند.
وی افزود: در همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۸ و ۲۸ درجه سانتیگراد ثبت شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: در میان مراکز شهرستانهای استان نیز رازوجرگلان با دمای ۱۶ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآباد با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز شهرستان گزارش شده است.
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