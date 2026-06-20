تشدید و تداوم گرمای شدید هوا؛ هشدار به کشاورزان و باغداران کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور گفت: امروز (شنبه، ۳۰ خرداد) برای تلاطم آبها در سواحل و نواحی دور از ساحل استانهای هرمزگان و بوشهر و همچنین غرب تنگه هرمز، هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.
وی افزود: فعالان حوزههای تفریحی و شیلاتی باید نسبت به شرایط جوی و تلاطم آبها توجه ویژه داشته باشند و نکات ایمنی را رعایت کنند.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت بارندگیها در جنوبشرق کشور بیان کرد: بیشترین نگرانی از وقوع رگبارهای باران مربوط به ساعات بعدازظهر در مناطق جنوبشرق، بهویژه بخشهایی از جنوب استان سیستان و بلوچستان است؛ چراکه هر لحظه احتمال وقوع روانآب و طغیان رودخانههای فصلی در این مناطق وجود دارد.
وی یادآور شد: امروز در استان اردبیل و مناطق شمالشرق آذربایجان شرقی، بهویژه ناحیه ارسباران، نیز شرایط برای وقوع بارشهای رگباری و موقتی در ساعات عصرگاهی فراهم است.
اصغری تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع صاعقه در این مناطق، ضروری است شهروندان و گردشگران در ساعات بعدازظهر احتیاط لازم را در فعالیتهای خود داشته باشند و از حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند.
وی با تأکید بر تداوم گرمای هوا در کشور گفت: پدیده جوی دیگری که امروز نیز بهطور محسوس تجربه خواهیم کرد، گرمای نسبتاً غیرمتعارف و استمرار آن در بسیاری از نقاط کشور است.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: به منظور پیشگیری از وقوع آتشسوزی، توصیه میشود شهروندان از رها کردن زبالههای براق در طبیعت خودداری کرده و از آتش زدن بقایای کشاورزی و مزارع پرهیز کنند.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: برای نمونه در استان ایلام، روند افزایش دما تا روز سهشنبه (۲ تیر) ادامه خواهد داشت و به باغداران این استان توصیه میشود عملیات آبیاری باغات را در ساعات خنک شبانهروز انجام دهند تا از تنش گرمایی و هدررفت منابع آب جلوگیری شود.
نظر شما