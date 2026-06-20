به گزارش خبرگزاری مهر، آمار فروش و مخاطبان مجموعه تئاترشهر و تالار هنر تا روز جمعه ٢٩ خرداد، اعلام شد.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از روز ٢۴ اردیبهشت اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود؛ روز جمعه ٢٩ خرداد با ٣١ اجرا و یک هزار و ١٣۴ تماشاگر و فروشی معادل ٢۴٢ میلیون و ۵۵٠ هزار تومان از تئاتر شهر خداحافظی کرد.

نمایش «بی‌هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود؛ روز جمعه ٢٩ خرداد با ٢۶ اجرا، یک هزار و ٨٢٧ تماشاگر و فروشی معادل ۴١۴ میلیون و ۴٣٩ هزار تومان از به اجراهای خود پایان داد.

نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد نیز که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۴۴ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود؛ روز پنجشنبه ٢٨ خرداد با مجموع ٣٧ اجرا، یک هزار و ۶١٧ مخاطب و ٢٧٩ میلیون تومان فروش، از این تالار نمایشی خداحافظی کرد.

تالار هنر

نمایش «بابایی بخند» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی که از ٢٠ خرداد در تالار هنر با ظرفیت صندلی ٢۴۴ نفر و بلیت ٢٢٠ هزار تومانی به صحنه رفته است؛ پس از پشت‌سرگذاشتن ٨ اجرا، میزبان ۴۶٨ تماشاگر بوده و به فروش ۶٩ میلیون و ۶۴٩ هزارتومان دست یافته است.

همچنین در همین تالار هنر و از تاریخ ٢۶ خرداد، نمایش «درخت گیلاس» به کارگردانی شراره طیار و قیمت بلیت ٢٢٠ هزار تومان به صحنه رفته که توانسته است پس از پشت سرگذاشتن ۴ اجرا و جذب ٣٠١ مخاطب، به فروشی معادل ۴۴ میلیون و ٣۶٣ هزار تومان دست پیدا کند.

در مجموع، ۵ هزار و ٣۴٧ نفر از ۵ نمایش روی صحنه دیدن کردند و یک میلیارد و ۵٠ میلیون تومان بلیت خریدند.

نمایش «بی‌هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی در تالار قشقایی نیز با رقم فروش بیش از ۴٠٠ میلیون تومان، پرفروش‌ترین نمایش، بین نمایش‌های این ۲ سالن شد.