صیادمنش به اردوی لخ پوزنان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، لخ پوزنان چند روز دیگر فصل جدید را با دیدار مقابل گورنیک زابژه در سوپرجام لهستان آغاز خواهد کرد. این تیم در حال حاضر اردوی آماده‌سازی خود را در شهر ورونکی پشت سر می‌گذارد، اما صیادمنش در روزهای ابتدایی همراه تیم تمرین نمی‌کرد. مهاجم ایرانی در ترکیه حضور داشت تا مراحل نهایی دریافت ویزای خود را پشت سر بگذارد.

با اعلام رسانه «weszlo» لهستان، نیلس فردریکسن سرمربی لخ پوزنان، پیش از این اعلام کرده بود که صیادمنش روز جمعه به اردوی تیم اضافه خواهد شد و این اتفاق نیز رخ داد.

لخ پوزنان پس از دفاع از عنوان قهرمانی خود در لیگ لهستان، فرصت تاریخی حضور در مرحله لیگ قهرمانان اروپا را پیش رو دارد. این تیم تا پایان مرحله انتخابی در سید قرار دارد و از نظر تئوری باید با حریفان آسان‌تری روبه‌رو شود، اما قرعه شرایط را برای آنها سخت کرد و در همان دور دوم مقدماتی به قوی‌ترین رقیب ممکن، یعنی تیم آرهوس دانمارک، برخورد کردند.

سخت شدن مسیر صعود به لیگ قهرمانان باعث شد مدیران لخ پوزنان برای تقویت سریع تیم دست به کار شوند. این باشگاه تقریباً ترکیب خود برای فصل آینده را با جذب ماتیوش لیس، تری یگبه و اللهیار صیادمنش تکمیل کرده است. البته گران‌ترین انتقال آنها خرید دائمی لوئیس پالما از سلتیک بود.

در بین بازیکنان جدید، تنها بازیکنی که لخ پوزنان برای جذبش مبلغی به باشگاه دیگری پرداخت نکرد، صیادمنش بود؛ چراکه قرارداد او با وسترلو بلژیک به پایان رسیده بود. با این حال، قهرمان لهستان برای به خدمت گرفتن این بازیکن هزینه قابل توجهی پرداخت کرد، با این تفاوت که این مبلغ به باشگاه سابق او نرسید و به خود بازیکن و اطرافیانش پرداخت شد. طبق اطلاعات رسانه «weszlo»، هزینه این انتقال حدود ۲.۵ میلیون یورو بوده است.

تمامی بازیکنان جدید لخ پوزنان در اردوی آماده‌سازی ورونکی تمرین می‌کنند، به جز صیادمنش که پس از امضای قرارداد، مدت کوتاهی در تمرینات تیم در پوزنان حضور داشت و سپس برای تکمیل مراحل دریافت ویزا راهی ترکیه شد. طولانی شدن این روند باعث شد او از ابتدای اردو کنار تیم نباشد.

صیادمنش اکنون در ورونکی حضور دارد و آخرین مرحله آماده‌سازی تیم، دیدار دوستانه پشت درهای بسته مقابل بوهمیانس خواهد بود. او در این مسابقه به میدان نخواهد رفت، اما احتمال دارد نخستین بازی رسمی خود را در دیدار سوپرجام لهستان مقابل گورنیک زابژه انجام دهد.

لازم به ذکر است که علی قلی زاده دیگر بازیکن ایرانی لخ پوزنان است که به دلیل مصدومیت حداقل تا نیم فصل قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.