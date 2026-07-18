سلاح پنهان لِخ برای اروپا/ صیادمنش آماده درخشش برابر قهرمان دانمارک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لِخ پوزنان لهستان پس از شروعی درخشان در فصل جدید، حالا آماده حضور در مرحله دوم انتخابی لیگ قهرمانان اروپا می‌شود؛ جایی که باید در دیداری حساس به مصاف آرهوس دانمارک (AGF Aarhus)، قهرمان این کشور برود.

در این میان، حضور اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی در ترکیب لِخ می‌تواند یکی از نکات مهم این تقابل باشد؛ بازیکنی که در نخستین بازی رسمی خود برای تیم لهستانی عملکرد امیدوارکننده‌ای داشت و می‌تواند به یکی از مهره‌های کلیدی این تیم تبدیل شود.

شروع قدرتمند لِخ پوزنان با قهرمانی در سوپرجام

رسانه «sportowy-poznan» لهستان در این رابطه نوشت: لِخ پوزنان فصل ۲۰۲۶/۲۷ را به بهترین شکل ممکن آغاز کرد. این تیم پنجشنبه شب در ورزشگاه مملو از تماشاگر خود در خیابان بوگارسکا، موفق شد با نتیجه ۳ بر یک برابر گورنیک زابژه به پیروزی برسد و نخستین جام فصل را از آن خود کند.

آنتونی کوزال، میکائیل ایشاک و پابلو رودریگز گل‌های لِخ را به ثمر رساندند. شاگردان نیلس فردریکسن اگرچه در دقیقه ۱۴ با گل ماکسیم خِلان از حریف عقب افتادند، اما خیلی زود واکنش نشان دادند و با ارائه یک نمایش هجومی و منسجم، نتیجه را به سود خود تغییر دادند.

این پیروزی علاوه بر کسب یک جام، اعتمادبه‌نفس زیادی به بازیکنان لِخ پیش از آغاز رقابت‌های اروپایی داد. این تیم نشان داد که برای حضور در مراحل بالاتر انتخابی لیگ قهرمانان برنامه جدی دارد.

اولین حضور صیادمنش و خریدهای جدید لِخ

دیدار سوپرجام فرصتی برای سرمربی لِخ بود تا بازیکنان جدید خود را نیز آزمایش کند. اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی، در کنار ماتئوش لیس و تری یگبه، نخستین بازی رسمی خود را با پیراهن لِخ انجام داد.

صیادمنش توانست در دقایقی که به میدان رفت، کیفیت و انگیزه بالای خود را نشان دهد و در روند هجومی تیم تأثیرگذار باشد. همچنین یانیک آنجرو، مهاجم ذخیره لِخ، عملکرد خوبی داشت و نقش مهمی در گل سوم تیمش ایفا کرد.

اکنون هواداران لِخ امیدوارند مهاجم ایرانی بتواند با سرعت، تکنیک و تجربه بین‌المللی خود، به یکی از مهره‌های مهم این تیم در مسیر رقابت‌های اروپایی تبدیل شود.

آرهوس بدون بازی رسمی مقابل لِخ

در سوی دیگر، شرایط آرهوس دانمارک متفاوت است. قهرمان دانمارک پیش از رویارویی با لِخ، پنج مسابقه دوستانه برگزار کرده اما هنوز هیچ دیدار رسمی در فصل جدید انجام نداده است.

آرهوس در نخستین بازی تدارکاتی خود با نتیجه پرگل ۱۲ بر صفر برابر اف‌سی دیورسلند پیروز شد. پنج روز بعد برابر ویدورف اف‌اف به تساوی یک بر یک رسید و سپس مقابل مادرول اسکاتلند، تیم حاضر در رقابت‌های انتخابی لیگ کنفرانس اروپا، نمایش قدرتمندی داشت و با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید.

این تیم در سخت‌ترین آزمون تدارکاتی خود مقابل یونیون سن‌ژیلواز بلژیک، نایب‌قهرمان این کشور، با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد اما در آخرین بازی دوستانه با برتری ۲ بر صفر مقابل آسی هورسنس، اردوی آماده‌سازی خود را به پایان رساند.

اگرچه بازی‌های دوستانه می‌تواند شرایط فنی تیم‌ها را نشان دهد، اما فضای مسابقات رسمی کاملاً متفاوت است. فشار نتیجه، اهمیت هر اشتباه و افزایش شدت رقابت عواملی هستند که در دیدارهای تدارکاتی وجود ندارند.

به همین دلیل، لِخ پوزنان ممکن است یک برتری مهم نسبت به آرهوس داشته باشد؛ این تیم پیش از بازی اروپایی خود یک مسابقه رسمی را پشت سر گذاشته، جام گرفته و بازیکنانش شرایط مسابقه‌ای را تجربه کرده‌اند.

در مقابل، آرهوس برای نخستین بار در فصل جدید وارد یک مسابقه رسمی خواهد شد و باید در فضایی کاملاً متفاوت با بازی‌های دوستانه قرار بگیرد.

نکته جالب اینکه هر دو تیم لیگ‌های خود را پس از دیدار رفت و برگشت مرحله دوم انتخابی لیگ قهرمانان آغاز خواهند کرد. لِخ پوزنان روز ۲۵ ژوئیه میزبان کراکوویا خواهد بود و آرهوس نیز در همین روز مقابل بروندبی قرار می‌گیرد.

به این ترتیب، دو تیم با شرایطی متفاوت وارد این رقابت اروپایی می‌شوند؛ لِخ با روحیه قهرمانی و تجربه بازی رسمی، و آرهوس با آمادگی بدنی حاصل از دیدارهای تدارکاتی.

در این میان، اللهیار صیادمنش امیدوار است با ادامه روند مثبت خود، به یکی از چهره‌های تأثیرگذار لِخ پوزنان در مسیر صعود به مراحل بالاتر لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شود.