به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان با حضور علی قلی زاده در دو فصل اخیر اکستراکلاسا لهستان موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است و قلی زاده پس از اینکه در اواخر فصل گذشته از ناحیه رباط صلیبی پا دچار مصدومیت شد، قرارداد خود با این باشگاه را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد تا برای چهارمین فصل حضور در لیگ لهستان را تجربه کند.

رسانه «gloswielkopolski» لهستان در گزارشی به رقم قرارداد بازیکنان این تیم پرداخت و اسامی نفراتی که بیشترین دستمزد را دریافت می کنند اعلام کرد که در بین آنها نام علی قلی زاده وینگر ایرانی هم دیده می شود.

در مطلب این رسانه آمده است: بازیکنان لخ پوزنان قهرمان لهستان، از قراردادهای مالی قابل‌توجهی برخوردار هستند و حقوق هفتگی برخی از آن‌ها رقم‌های بالایی را شامل می‌شود. طبق گزارش این رسانه، باشگاه برای پرداخت دستمزد بازیکنانش سالانه ده‌ها میلیون زلوتی هزینه می‌کند.

در میان بازیکنان لخ، میکائل ایشاک یکی از پردرآمدترین بازیکنان تیم محسوب می‌شود و بالاترین دستمزد را دریافت می‌کند. پس از او، چند بازیکن دیگر نیز در جمع نفرات با حقوق بالا قرار دارند.

در این فهرست نام علی قلی‌زاده، بازیکن ایرانی لخ پوزنان، نیز دیده می‌شود که از بازیکنان پردرآمد تیم به شمار می‌رود. همچنین آنتونیو میلیچ، مدافع کروات، یکی دیگر از بازیکنانی بود که حقوق قابل توجهی دریافت می‌کرد؛ او پس از پایان قراردادش از لخ جدا شد و باشگاه با جدایی او یک دستمزد سنگین را از لیست پرداختی‌های خود حذف کرد.

خروج میلیچ باعث آزاد شدن بخش قابل توجهی از بودجه دستمزد باشگاه شده است. لخ پوزنان حالا با فضای مالی بیشتری می‌تواند برای جذب بازیکنان جدید و تقویت تیمش اقدام کند.

چهار بازیکنی که بیشترین دستمزد هفتگی را در لخ پوزنان دریافت می کنند به شرح زیر است:

* میکائل ایشاک: حدود ۸۵ هزار و ۷۶۰ زلوتی در هفته

* لوئیس پالما: حدود ۸۵ هزار و ۷۶۰ زلوتی در هفته

* آنتونیو میلیچ: حدود ۳۴ هزار و ۸۴۰ زلوتی در هفته

* علی قلی‌زاده: حدود ۳۴ هزار و ۸۴۰ زلوتی در هفته (حدود ۸ هزار یورو در هفته)