دردسر عجیب اللهیار در لخ پوزنان؛ بازیکن ایرانی گرفتار پروسه ویزا شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه لخ پوزنان نیمی از برنامه‌های آماده‌سازی پیش‌فصل خود را پشت سر گذاشته، اما اللهیار صیادمنش هنوز به اردوی تیم ملحق نشده است.

همچنین اندی پارسلو، مربی ضربات ایستگاهی این تیم، نیز غایب است. رسانه «KKSLech» لهستان در این رابطه نوشت: روند دریافت ویزای موردنیاز برای فعالیت این دو نفر در لهستان همچنان ادامه دارد.

لخ پوزنان خود را برای فصلی بسیار دشوار آماده می‌کند. یکی از مهم‌ترین آزمون‌های شاگردان نیلس فردریکسن، دیدار دوستانه مقابل تیم اسلواکیایی اف‌کی ژله‌زیارنه پودبرزووا بود که قهرمان لهستان موفق شد با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی برسد.

این تیم روز ۱۱ ژوئیه نیز در دیداری دوستانه به مصاف بوهمیانس جمهوری چک خواهد رفت و پس از آن تمرینات خود را در ورزشگاه خانگی‌اش در خیابان بولگارسکا از سر می‌گیرد.

برنامه مسابقات لخ پوزنان بسیار فشرده است. این تیم نخستین بازی رسمی فصل خود را ۱۶ ژوئیه در سوپرجام لهستان مقابل گورنیک زابژه برگزار خواهد کرد. با وجود حواشی و ابهام‌های فراوان، در نهایت تصمیم گرفته شد این دیدار در شهر پوزنان برگزار شود.

با این حال، اللهیار صیادمنش، خرید جدید لخ پوزنان، همچنان نتوانسته تمرینات خود را با تیم آغاز کند. تغییری در وضعیت این بازیکن ۲۵ ساله ایجاد نشده و او همچنان در انتظار تکمیل روند دریافت ویزای کاری خود برای حضور در لهستان است. به همین دلیل، اندی پارسلو، مربی ضربات ایستگاهی تیم، نیز هنوز به جمع اعضای کادر فنی ملحق نشده است.

این رسانه در ادامه مطلب خود آورده است: در حال حاضر به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد که اندی پارسلو، مربی انگلیسی، و اللهیار صیادمنش، هافبک ایرانی، چه زمانی و حتی آیا اصلاً به اردوی تیم در ورونکی خواهند پیوست یا خیر. هر دوی آن‌ها همچنان در انتظار دریافت ویزا و مجوز کار در لهستان هستند. این موضوع خارج از اختیار باشگاه لخ پوزنان است و باشگاه هیچ کنترلی بر روند آن ندارد؛ بنابراین همه باید منتظر بمانیم.

این شرایط بدون تردید برای صیادمنش خوشایند نیست؛ چرا که او بخشی از زمان ارزشمند خود را که می‌توانست صرف سازگاری با تیم جدید و آشنایی با خواسته‌های تاکتیکی نیلس فردریکسن کند، از دست داده است.