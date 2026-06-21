یزدانی با یک سبک ۱۰ مدال جهانی گرفت/در وزن ۹۷ کار سخت است

محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در حاشیه جام تختی و عملکرد کشتیگیران گفت: به نظر من برگزاری مسابقات داخلی و رویارویی مستقیم کشتیگیران در داخل ایران میتواند اتفاق مثبتی برای کشتی ایران باشد. در رقابتهایی که در شهر کرمان برگزار شد، با وجود فاصله جغرافیایی از استانهای مختلف، شاهد حضور و تلاش کشتیگیران بودیم و این موضوع نشان میدهد کشتی همچنان ظرفیت بالایی برای جذب مخاطب دارد.
وی بااشاره به انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۷۴ کیلوگرم و پیروزی امیرمحمد یزدانی و کسب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی قزاقستان گفت: به نظرم کشتی اول در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی در ابتدا دچار سردرگمی و شتابزدگی شد و همین مسئله باعث شد امیرمحمد یزدانی بتواند از فرصتها بهتر استفاده کند و امتیازات مؤثرتری کسب کند. من تاکنون امیرمحمد یزدانی را تا به این اندازه پخته ندیده بودم. او در جریان مسابقه تسلط بیشتری بر روند مبارزه داشت و از ابتدا تا پایان مسابقه با برنامهریزی مشخص پیش رفت. در مقابل، یونس در طول دو کشتی دچار سردرگمی بود و در مقاطعی با عجله و عصبی بودن تصمیمگیری کرد و همین موضوع باعث شد تا امیرمحمد ضربههای خوبی به او بزند و در دو مسابقه پیروز میدان شود.
سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد همچنین به عملکرد مبین عظیمی و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم اشاره کرد و گفت: در وزن ۹۲ کیلوگرم پیشبینیها تا حد زیادی محقق شد. به نظرم دو مسابقهای که برگزار شد نبرد دستها و آمادگی جسمانی هر دو کشتیگیر بود چون هیچ فنی رد و بدل نشد، اما رقابتها حساس دنبال شد. مبین عظیمی در دو برد خود در لیگ خوابیده بود و روی آنها حساب میکرد اما در مقابل فیروزپور با برنامه پیش رفت.
کاوه تأکید کرد: استفاده از دستها و اجرای تکنیکها نقش مهمی در جریان مسابقه داشت؛ موضوعی که در هر دو کشتی قابل مشاهده بود. در این میان فیروزپور هوشمندانهتر کشتی گرفت، البته در کشتی اول، یک اشتباه باعث شکست او شد، اما در کشتی دوم اجازه تکرار آن اشتباه را نداد و با شناخت بهتر از شرایط مبارزه، کنترل بیشتری بر روند کشتی داشت. در لحظات پایانی نیز مبین برای کسب امتیاز تلاش کرد، اما در نهایت حریف او با مدیریت بهتر مسابقه توانست جریان را به سود خود تغییر دهد و پیروز میدان شود.
سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد در مورد عدم اجرای فن در وزن ۹۲ کیلوگرم از سوی امیرحسین فیروزپور عنوان کرد: فیروزپور از همان دوران نوجوانان و جوانان همین سبک و سیاق را داشته و به همین صورت امتیاز میگرفت. او از ابتدا هم فنون خاصی انجام نمیداد و کشتیاش از ابتدا همین بوده و از این قابلیت هم در مسابقات مختلف استفاده کرده و نتیجه هم گرفته است. به نظرم در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین یکی از شانسهای خوب مدال برای ما محسوب میشود.
کاوه درباره پیروزی حسن یزدانی مقابل امیرعلی آذرپیرا در انتخابی وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد، اظهار کرد: هر دو کشتیگیر خوب کار کردند اما به نظر من حسن یزدانی از لحاظ روحی آمادهتر بود و از نظر ذهنی خودش را به خوبی برای مسابقه آماده کرده بود. این آمادگی در کنار شرایط جسمانی مناسب، باعث شد عملکرد قابل قبولی داشته باشد. کشتی گرفتن حسن یزدانی نشان داد که او همچنان از قابلیتهای فنی خود مانند استفاده از فنون، بهرهگیری از موقعیتها زیر کتف گرفتن و کنترل فضا برای بیرون بردن حریف استفاده میکند. همچنین در همان یک تا یک و نیم دقیقه ابتدایی توانست امتیاز اخطار اول را به دست آورد و در ادامه نیز جریان مسابقه را مدیریت کند. این کشتی در سطح جهانی برگزار شد و کیفیت بالایی داشت.
وی در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر اینکه یزدانی مقابل آذرپیرا با هول دادن حریف امتیاز گرفت و در برابر مدعیانی چون سعداللهیف ، اسنایدر، اخمد تاجالدینوف و آرش یوشیدا که در جهانی حضور دارند، کار او سخت خواهد بود، گفت: یزدانی تقریباً ۱۰ مدال جهانیاش را با همین سبک به دست آورده است. نمیتوانیم بگوییم او قبلاً یک سبک کشتی میگرفته و اکنون با مدل و سبک دیگری در انتخابی تیم ملی کشتی گرفت، او بر اساس همان سبک و سیاق توانسته مدالهای جهانی کسب کند و در این مسیر موفق بوده است. کسی که توانسته ۱۰ مدال بگیرد، مطمئناً در چارچوب همان سبک و روش خود به این موفقیتها رسیده است.
کاوه ادامه داد: نمیتوان از نظر فنی به حسن یزدانی ایراد گرفت، زیرا او در این سالها با همین سبک و سیاق کشتی گرفته و در سطح جهانی نتایج قابل توجهی کسب کرده است. در خصوص وزن ۹۷ کیلوگرم در حال نزدیک شدن به یک وزن رقابتی است. این وزن در گذشته بین روسها و آمریکاییها رقابتی بود اما کشتیگیران ایران هم خود را رساندند. در مقطعی این وزن حالت دو قطبی داشت، اما اکنون به نظر میرسد شرایط متفاوت شده یک مثلت تشکیل شده است. در این میان، کشتیگیرانی مانند سعداللهیف یا اسنایدر سالها با یک سبک ثابت و مشخص مدال گرفتند، اما در مقابل آرش یوشیدا در یکی دو سال اخیر عملکرد قابل توجهی داشتهاند و یکی از سرسختترین حریفان است، در کنار آنها دو کشتیگیر آذربایجانی و قزاقستانی اگر آمادگی بدنی خوبی داشته باشند از کشتیگیران مدعی به حساب میآید. تاجالدینوف بعد از المپیک پاریس کشتیهای خوبی نگرفت و باید ببینم آیا او توانسته خودش را به سطح آمادگی کامل برساند.
وی گفت: در این وزن ما چندین کشتیگیر مدعی و خوب داریم و حسن یزدانی هم یکی از همان مدعیان است، او قطعا کار راحتی در مسابقات جهانی نخواهد داشت اما پشتکار و جسارتی که از او سراغ دارم امیدوارم به آمادگی کامل برسد و بتواند بهترین نتیجه را کسب کند.
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