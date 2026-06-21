برادران نعمتی قهرمان شدند/ در انتظار دو طلای دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت های کاراته قهرمانی آسیا امروز با برگزاری دیدارهای نهایی بخش های مختلف کاتا و کومیته برگزار خواهد شد که تیم ملی کشورمان در شانس کسب دو مدال طلا تا کنون موفق به کسب دو مدال طلا شده است.

مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم در مبارزه پایانی «نورقنات آژیکونوف» از قزاقستان ۳ بر ۲ شکست داد و مدال طلا را به نام خود ثبت کرد. وی برای رسیدن به دیدار نهایی نمایندگانی از ازبکستان، کویت و ژاپن را شکست داده بود.

برادر او یعنی محمود نعمتی هم در وزن ۸۴+ کیلوگرم که با برتری مقابل حریفانی از کویت، چین‌تایپه و ژاپن را از پیش رو برداشته و راهی فینال شده بود، در مبارزه پایانی «سناد صوفیانی» کاراته کای عنوان دار عربستانی را ۴ بر صفر شکست داد و دومین مدال طلا را از آن خود کرد.

این برای نخستین بار در تاریخ مسابقات کاراته قهرمانی آسیاست که دو برادر همزمان در یک تورنمنت موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا می شوند. تیم ایران در دو بخش کومیته تیمی مردان و زنان نیز شانس کسب مدال طلا دارد. تیم مردان ایران که دوره قبل در مبارزه پایانی به اردن باخت بود، این دوره برای انتقام روی تاتامی می رود. پیش از این دو طلا، علی زند، فاطمه صادقی، کاتای تیمی بانوان، مهرنگار احمدی و علی اصغر آسیابری ۵ مدال برنز کسب کرده است